«Просто мы очень хотели дочку!»: Ростовчанка родила две двойни с разницей в семь лет

Верить в свою мечту, не сдаваться и тогда, все обязательно сбудется. Такой вывод для себя сделала семья ростовчан, у которых теперь будут расти пятеро (!) детей. Врачи просто разводят руками - случай, когда в одной семье появляются две двойни, огромная редкость. Но на днях молодые мама и папа снова стали родителями прекрасных близнецов, получив таки долгожданную девочку.

Счастливый родители. Фото: Ростовский перинатальный центр.

СНАРЯД ДВАЖДЫ СТРЕЛЯЕТ!

- Нашему сыну нужна была сестричка, и мы решили родить ребенка, - рассказывает счастливая мамочка. - Признаться честно, мы слегка удивились, когда родилась двойня. На свет появились близнецы Егор и Захар. И вот стали воспитывать трех пацанов.

А когда прошло семь лет, то супруги снова захотели девочку

- Мы вместе с мужем пошли на УЗИ, - продолжает она. - Но он не зашел в кабинет. Может чувствовал?

В итоге врач читает историю, наводит датчик...

- Я просто не поверила своим ушам, - смеется многодетная мама. - Слышу, врач говорит: «Вот один ребенок, вот еще…». Я даже опешила: снаряд дважды не стреляет, даже не надейтесь! У меня просто был шок!

«ВЕРЬТЕ В СВОИ МЕЧТЫ!»

Оказалось, бывает и такое: с разницей в семь лет у пары родились две двойни подряд !

- По статистике, вероятность появления двойни - один случай на сто родов, - говорят врачи Ростовского перинатального центра, где малыши появились на свет. - Тройня рождается один раз на тысячу родов. А вот чтобы две двойни подряд у одной женщины, зачатые естественным путем, - явление настолько редкое, что подобная статистика попросту не ведется.

Но долгожданную девочку родители дождались: 18 декабря Екатерина родила Виктора и Викторию.

- Мы просто очень хотели девочку, - улыбается Екатерина. - Верьте в свои мечты!

perinatal_rostov_official Просто мы очень хотели дочку...

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А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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