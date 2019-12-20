Резкое похолодание после по-летнему теплых дней ожидает ростовчан

Хоть и снега к Новому году ростовчанам ждать не стоит, но легкий морозец к празднику все-таки ударит. Но именно сегодня жителям донской столицы выпадет редкая возможность пропитаться витамином D и понежиться в теплых солнечных лучах.

В утренние часы градусник за окном будет показывать 0…+3 градуса. Днем резко и ощутимо потеплеет до +4…+5 градусов. А к вечеру температура также резко упадет до -1. Но, несмотря, на предстоящие морозы местные жители зарядятся «солнечным витамином», потому что погода будет, на удивление, ясная.

Что же касается ветра, за сутки он сменит три разных направления, но все они тепла ростовчанам не добавят. С утра будет дуть с северо-запада, днем ветер будет преимущественно западный, а к вечеру сменится на северо-восточный. Скорость порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Донские автомобилисты смогут расслабиться только после полудня, когда дорога полностью высохнет, и то ненадолго, потому что целый день на дороге их будут караулить роса, гололедица, черный лед и влажность. К счастью, видимость на дорогах сегодня ничто не испортит.

Гипертоникам, страдающим от перепадов давления, сегодня придется крайне тяжко. С утра атмосферное давление будет слегка пониженным – 761 миллиметр ртутного столба, к полудню оно постепенно возрастет до 764 миллиметров, а к вечеру, наконец-то, придет в норму – 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 97%. Магнитных бурь в придачу к перепадам давления не предвидится, но возможны небольшие возмущения.

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А также – повышенную пожароопасность.