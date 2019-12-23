Теплая, но ветреная погода ожидает ростовчан 23 декабря

Облачная с прояснениями погода ожидает жителей донской столицы в предпоследний понедельник года. Синоптики прогнозируют высокие плюсовые температуры и сильный порывистый ветер.

В утренние часы столбик термометра достигнет отметки +2…+5, но в это время возможен дождь со снегом. Днем температура поднимется до +7 градусов, а к вечеру упадет до +4. В течение дня осадков больше не предвидится – погода будет облачная с прояснениями.

Ветер в течение дня будет дуть исключительно с востока. Скорость порывами будет достигать 8-12 метров в секунду. Автомобилистов предупреждают о том, что с утра и в вечернее время на дорогах возможны вода и роса. А днем проезжая часть будет оставаться влажной. Также в дневные часы видимость на дорогах будет отменной, а с утра снизится до шести километров.

Атмосферное давление будет пониженным – 749-752 метра в секунду. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 88 до 97 %. Магнитных бурь, к счастью не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасмурно и дождливо: погода в Ростове-на-Дону на 16 декабря.

Атмосферное давление днем ненадолго придет в норму.