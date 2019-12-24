Облачная без прояснений погода наступит в Ростове

Облачная погода простоит в донской столице до конца нынешней недели. Синоптики прогнозируют высокие плюсовые температуры и сильный порывистый ветер.

В утренние часы столбик термометра достигнет отметки +4…+6, но в это время есть вероятность выпадения дождя со снегом. Днем температура поднимется до +7...+8 градусов, а к вечеру упадет до +5. В течение дня осадков больше не предвидится – погода будет облачная, солнце даже на минуту не выглянет из-за туч.

Ветер в течение дня будет дуть исключительно с востока. Скорость порывами будет достигать 10-13 метров в секунду. Автомобилистов предупреждают о том, что с утра дорога будет влажной. Но днем проезжая часть полностью высохнет. А вот видимость на дорогах сегодня ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным – 749-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 81 до 93 %. Магнитных бурь, к счастью не ожидается, возможны лишь небольшие возмущения.

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Ветер порывами будет усиливаться до 12 метров в секунду.