2019-12-26T08:02:40+03:00
Общество

Утренний снег и вечерний дождь: какая погода ожидает ростовчан 26 декабря

Днем температура достигнет +5 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ожидается выпадение долгожданного снегаВ Ростове ожидается выпадение долгожданного снегаФото: "КП" Архив
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Облачность и плюсовые температуры ожидают ростовчан в конце последней рабочей недели.

В утренние часы столбик термометра в донской столице остановится на 0 градусов. Ближе к полудню температура начнет расти и достигнет +3...+5 градусов. А к вечеру упадет до отметок +1...+2. В течение дня ожидается облачная погода, утром возможен снег, а к вечеру синоптики прогнозируют дождь.

Что же касается ветра, то он будет исключительно восточным. Скорость его порывами составит 5-9 метров в секунду. Ситуация на дорогах будет следующей: с утра на проезжей части ожидается гололедица и вода, ближе к полудню дорога станет просто влажной, а к вечеру, после прогнозируемого дождя снова появится вода. Видимость на дорогах временами будет ограничена до 2-4 километров.

Атмосферное давление будет пониженным 748-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 84 до 100%. Магнитных бурь не ожидается, возможны лишь небольшие возмущения.

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Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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