Облачная и теплая погода ожидает ростовчан 30 декабря

Ростовская бесснежная и теплая зима уже не вызывает восторга у горожан. Все-таки хочется, чтобы снег был хотя бы на Новый год, чтобы трещал мороз. Но увы все это останется по-прежнему только мечтами.

В утренние часы термометр покажет температуру 0...+2. Днем на градуснике будет +2...+3, а к вечеру немного похолодает до отметки +1...-1. В течение всего дня ожидается пасмурная погода без прояснений. К счастью, осадков в виде дождя синоптики не прогнозируют.

Весь день ветер будет дуть с северо-востока. Скорость его порывами составит 4-9 метров в секунду. Для автомобилистов тоже все складывается как нельзя лучше - их ждет абсолютно сухая дорога, на которой ничто не будет ограничивать видимость в течение всего дня.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 763-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 67 до 94%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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