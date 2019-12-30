2019-12-30T07:58:20+03:00
Общество

Облачная и теплая погода ожидает ростовчан 30 декабря

Возможно усиление ветра
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростов ожидает облачная погодаРостов ожидает облачная погодаФото: Ольга ГОПАЛО
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Ростовская бесснежная и теплая зима уже не вызывает восторга у горожан. Все-таки хочется, чтобы снег был хотя бы на Новый год, чтобы трещал мороз. Но увы все это останется по-прежнему только мечтами.

В утренние часы термометр покажет температуру 0...+2. Днем на градуснике будет +2...+3, а к вечеру немного похолодает до отметки +1...-1. В течение всего дня ожидается пасмурная погода без прояснений. К счастью, осадков в виде дождя синоптики не прогнозируют.

Весь день ветер будет дуть с северо-востока. Скорость его порывами составит 4-9 метров в секунду. Для автомобилистов тоже все складывается как нельзя лучше - их ждет абсолютно сухая дорога, на которой ничто не будет ограничивать видимость в течение всего дня.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 763-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 67 до 94%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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У ростовчан появилась возможность узреть снег в Новогоднюю ночь.

Дождь может смениться снегом из-за понижения температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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