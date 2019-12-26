2019-12-26T18:58:26+03:00
Общество

У ростовчан появилась возможность узреть снег в Новогоднюю ночь

Дождь может смениться снегом из-за понижения температуры
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанам пообещали снег на Новый годРостовчанам пообещали снег на Новый годФото: "КП" Архив
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Согласно прогнозам синоптиков, у ростовчан появилась возможность увидеть снег в новый год.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. К 31 декабря в городе ожидается похолодание. Столбик термометра в дневное время не поднимется выше +2 градусов, а ночью и вовсе опустится до -2.

Из-за похолодания уже привычный для ростовчан в новогоднюю ночь дождь сменится снегом, но долго, к сожалению не пролежит. Уже в первый день нового года в городе потеплеет до +4 и пройдут дожди.

В области 30 и 31 декабря днем ожидается -3...+2 градуса, ночью от 0 до -6, а в северных районах температура понизится до -10. Там синоптики тоже прогнозируют снег.

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Днем температура достигнет +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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