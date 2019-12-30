Ростовский каскадер повторил легендарный трюк

Ростовский каскадёр-самоучка повторил знаменитый трюк на 30-летней "девятке" за 13 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/752665" frameborder="0"></iframe> Ростовский каскадёр повторил знаменитый трюк.

Ростовчанин Евгений Чеботарёв очень давно восхищался англичанином Терри Грантом. Этот лихач в 2017 году сделал 15-метровую "бочку" на "ягуаре". Кроме того, на его счету много других легендарных трюков.

Ростовчанин пожелал получить такое же признание, как и его кумир. Он вставил в салон своей "девятки" водопроводную трубу. Отметим, что она использовалась как опора. С помощью трубы Чеботарев "полетел в неизвестность". Евгению удалось повторить тот самый трюк, пусть и не с первой попытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каскадер из Ростова-на-Дону выполнил смертельно опасное сальто над двумя мчавшимися на скорости автомобилями.

Трюк бурно обсуждают в Интернете.