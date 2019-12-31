Шквалистый ветер ожидает ростовчан в Новогоднюю ночь

Мороза и снега ростовчанам в Новогоднюю ночь ждать не стоит. А вот резкое усиление ветра принесет большие неудобства. Остается только надеяться, что именно этим ветром принесет счастье, любовь, богатство и многое другое.

В утренние часы термометр покажет температуру 0...+1. Днем на градуснике так и останется +1, а к вечеру немного потеплеет до отметки +2. В течение всего дня ожидается пасмурная погода без прояснений. К счастью, осадков в виде дождя синоптики не прогнозируют. Но и такой желанный снег не покроет донскую землю.

В течение дня ветер дважды сменит свое направление с южного на западное и с западного на юго-западное. Скорость его порывами составит 9-15 метров в секунду. Для автомобилистов тоже все складывается как нельзя лучше - их ждет абсолютно сухая дорога (только ранним утром возможен черный лед), на которой ничто не будет ограничивать видимость в течение всего дня.

Атмосферное давление поднимется до нормальной отметки, а затем в течение дня будет снижаться до 751 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 74 до 88%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Возможно усиление ветра.