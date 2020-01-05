Ростовчан ожидает теплый дождливый день 5 декабря

Даже после наступления Нового года ростовчане никак не могут дождаться нормальной зимы. Некоторые горожане даже с сарказмом жалуются на то, что стали забывать, как выглядит снег.

Сегодня с утра в Ростове ожидается минусовая температура -1...-4 градуса. Днем слегка потеплеет - до +4...+5 градусов, но польет проливной дождь. К вечеру снова похолодает, столбик термометра опустится до отметки +2 градуса.

Ветер в течение дня будет преимущественно южный, лишь один раз сменит направление на юго-восточный. Скорость порывами будет составлять. Ситуация на дорогах сильно осложнена - автомобилистов подкарауливают черный лед, замерзающий дождь, влажность и вода. Но видимость будет хорошей.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 92%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается.

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Днем температура достигнет +5 градусов.