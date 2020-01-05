Неизвестный мужчина попытался пробраться к детям с ножом и пистолетом в сумке

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разыскивают мужчину, вооружённого ножом и пистолетом, который попытался пробраться в место массового скопления детей.

Неизвестный около половины двенадцатого попытался пройти мимо поста охраны в областной Дом народного творчества. Стоит отметить, что именно в это время там на занятиях различных секций уже находились десятки детей.

Охранникам мужчина представился сотрудником ФСБ, а затем попытался пройти внутрь. При себе у него была небольшая сумка, которую его попросили пропустить через интроскоп. Злоумышленник спокойно положил ее на прибор. При сканировании сотрудники охраны увидели, что в барсетке лежит нож и некое устройство, по форме похожее на самодельный пистолет.

Когда охранники поинтересовались содержимым сумки, он схватил ее и скрылся в неизвестном направлении.

- В настоящее время сотрудники полиции разыскивают вооруженного мужчину. Ориентировки высланы всем городским нарядам полиции, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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