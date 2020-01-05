Пытавшегося пробраться к детям с оружием мужчину поймали в Ростове

В Ростове правоохранители задержали мужчину, пытавшегося проникнуть с оружием в Дом народного творчества, находящийся на площади Карла Маркса.

Напомним, около половины двенадцатого дня неизвестный мужчина, представившись сотрудником ФСБ, попытался пройти через пост охраны в детское учреждение. При себе у него была маленькая сумка, которую попросили поставить на ленту для досмотра.

При просвечивании в барсетке обнаружились нож и самодельный пистолет. Как только охранники проявили интерес к ней, мужчина схватил ее и скрылся в неизвестном направлении. В течение дня его разыскивали сотрудники полиции.

На подозреваемого были разосланы ориентировки всем нарядам полиции. На вид мужчине около 40-45 лет, ростом он примерно 175-180 см, немного полноват. Злоумышленник был одет в черное пальто и брюки, а на голове черная кепка.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Сейчас его допрашивают оперативники, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На допросе мужчина заявил, что пришел в учреждение за дочкой.

- Дочка была на ёлке, а оружие мне нужно для самообороны. Пистолет в сумке был газовый, - сообщил задержанный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестный мужчина попытался пробраться к детям с ножом и пистолетом в сумке.

Содержимое сумки злоумышленника проявилось на интраскопе.