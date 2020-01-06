Снег с дождем выпадет в донской столице 6 января

Сегодня ростовчанам несказанно повезет - они смогут увидеть снег. Пусть даже он не будет успевать долетать до земли из-за дождя и плюсовой температуры. Готовьте телефоны, пора запечатлеть это ставшее редким явление природы!

Сегодня с утра в Ростове ожидается в основном плюсовая температура +2...-1 градус. Днем слегка потеплеет - до +2...+3 градусов, но ожидается снег с дождем. К вечеру снова похолодает, столбик термометра опустится до отметки +1...0 градусов и все также возможно выпадение осадков.

Ветер в течение дня будет преимущественно северо-восточный, лишь один раз сменит направление на восточный. Скорость порывами будет составлять 3-7 метров в секунду. Ситуация на дорогах сильно осложнена - автомобилистов подкарауливают замерзающий дождь, смесь из снега и воды и влажность. Да и видимость будет хорошей только в дневное время.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 756-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 86 до 96%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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Температура подскочит до +5 градусов.