Ирония судьбы: пьяный таганрожец в Новый год сел за стол с незнакомыми людьми

Каждый Новый год мы смотрим по телевизору советскую комедию «Ирония судьбы или С легким паром» и искренне удивляемся, как такое вообще могло произойти. А оказывается, такие индивидуумы, как главный герой Женя Лукашин, существуют и по сей день.

Интересный случай произошел в Таганроге в Новогоднюю ночь в многоэтажке на улице М. Жукова. В одном из местных домов собралась большая компания, в которую неизвестным образом затесался совершенно незнакомый мужчина. Разумеется, по канону, гости подумали, что это знакомый хозяев, а те же в свою очередь решили, что он пришел с кем-то из приглашенных.

Все сели за стол и стало заметно, что незнакомец уже в изрядно подпитом состоянии. У него стали спрашивать, как его зовут, и выяснять с кем же из гостей он пришел. Но тут он стал угрожать присутствующим принесенным с собой ножом.

Не побоявшийся получить в Новый год ножевое ранение хозяин квартиры смог поймать незнакомца и запереть в туалете. А затем он вызвал сотрудников полиции.

- В настоящее время по факту правонарушения проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщил источник в правоохранительных органах.

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В социальных сетях появилось фото предполагаемого «героя».