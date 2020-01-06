Две собаки стали жертвами живодеров в ростовском СНТ

В Ростове живодеры покалечили очередную собаку.

О произошедшем рассказали в соцсети жители СНТ «Защитник». По их словам, в новогодние праздники живодеры намеренно сбили двух собак. Щенок, к счастью, остался жив, а его мать машина переехала насмерть.

- Щенку позвонки перебили. Мы подкармливаем, но сами не в силах помочь. Собака очень хорошая, никого не трогала, очень добрая и очень жалко его, - написали горожане

Пользователи соцсети в комментариях обрушили на живодеров шквал негатива. Многие ростовчане верят, что тем, кто так поиздевался над бедным животным обязательно воздастся.

- «Если сделал специально, то с него спросится втройне после смерти. Как можно было ехать, чтобы сбить всех? Не понимаю вообще», «Да собаки часто сами, как дурные, под колеса кидаются. А в таком состоянии их гуманнее усыпить», «Почему не написали заявление в полицию и фото не приложили? Обязаны завести дело. А так дальше будет продолжаться этот беспредел», - поделились своим мнением пользователи.

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