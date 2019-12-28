2019-12-28T09:05:35+03:00
Общество

Администрация Ростова-на-Дону приглашает ростовчан и гостей донской столицы встретить Новый год у главной городской елки

Скучно точно не будет
Мария ШАБАНОВА
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Новогодняя ночь около главной елки города запомнится надолго. Фото: пресс-служба городской администрацииНовогодняя ночь около главной елки города запомнится надолго. Фото: пресс-служба городской администрации
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Не за горами – любимый праздник и детей, и взрослых! В Ростове по случаю Нового года запланированы массовые гуляния. Администрация донской столицы приглашает горожан встретить 2020 год около главной елки города. Ее накануне, 27 декабря, установили около парка Горького.

- В новогоднюю ночь, 31 декабря, праздничное шоу начнется в парке им. М. Горького, в 21:00. Ростовчан и гостей донской столицы ожидает театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление кавер-групп, творческих коллективов города, ростовых кукол, розыгрыш подарков, флешмобы и дискотека. – рассказали в пресс-службе городской администрации.

23:00 на сцене - хэдлайнер вечера – певица Юлианна Караулова.

После прямой трансляции поздравления Президента Российской Федерации участники мероприятия увидят масштабный фейерверк.

Программа продолжится зажигательной дискотекой с участием диджея Грува.

Напомним, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 3:00 утра.

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На мероприятии присутствовали полторы тысячи человек.

В донской столице накануне, 27 декабря, прошло торжественное открытие новогодней красавицы. Елку установили, по традиции, на площади перед парком им. Горького. Ей дали название «2020 южных огней».

Около 1,5 тысяч ростовчан стали зрителями и участниками театрализованного гуляния. Старт праздничным мероприятиям дали Дед Мороз и Снегурочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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