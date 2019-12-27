2019-12-27T08:01:40+03:00
Общество

Облачность и небольшое потепление ожидают ростовчан 27 декабря

Не исключена возможность дождей
Иван ТИМОФЕЕВ
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К вечеру в Ростове ожидается потепление и дождиК вечеру в Ростове ожидается потепление и дождиФото: "КП" Архив
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Согласно прогнозам синоптиков, зима все по-прежнему не спешит приходить в донскую столицу. Ростовчане даже шутят, что уже забыли, как выглядит снег на Новый год, зато отлично усвоили то, что осень у нас длится чуть ли не полгода

Сегодня, 27 декабря, с утра в Ростове ожидается легкий снегопад, температура воздуха будет составлять 0…+1 градус. Днем столбик термометра поднимется до отметки +2…+3 градуса, такая температура сохранится до самого вечера и, по прогнозам синоптиков, возможен дождь.

Ветер за сутки сменит четыре направления – восточное, северо-восточное, юго-восточное и южное. При этом скорость его порывами будет достигать 2-6 метров в секунду. Автомобилистам неплохо бы быть более внимательными на дорогах, потому что их ждет: черный лед, снег/лед, замерзающий дождь, влажность и вода. Видимость будет относительно неплохая, но может резко сократиться до 1,5-3 километров.

Атмосферное давление будет пониженным 748-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 90 до 98%. Магнитных бурь ожидать не стоит, будут лишь небольшие возмущения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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