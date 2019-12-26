2019-12-26T19:25:18+03:00
Общество

Замерзающий туман ожидает ростовчан 27 декабря

Замерзающий туман – это крайне редкое явление
Иван ТИМОФЕЕВ
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Редкое явление пообещали синоптики ростовчанамРедкое явление пообещали синоптики ростовчанамФото: "КП" Архив
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Необычное природное явление ожидает ростовчан в предстоящую пятницу.

На донскую столицу опустится замерзающий, переохлажденный туман. В региональном Гидрометцентре сообщили, что это явление не частое.

- Замерзающий туман - природное явление, при котором в воздухе скапливаются переохлажденные капельки воды с кристаллами льда. Как и при обычном тумане, резко снижается видимость, что может привести к различным чрезвычайным происшествиям, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Эксперты отметили, что при таком явлении видимость составляет не более одного километра. Автомобилистов призвали быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам тоже не стоит забывать, что во время тумана водители будут с трудом замечать их на дороге. Им следует идти по обочине лицом к потоку машин.

Замерзающий туман может внести коррективы и в работу аэропорта «Платов». Есть вероятность, что из-за плохой видимости самолеты могут поменять время вылета и прилета. Актуальная информацию всегда можно найти на электронном табло авиагавани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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