Любительница танцев на шесте лишилась поста в мэрии Ростова-на-Дону

В администрации Ростова-на-Дону освободилась должность начальника отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции. Екатерина Герасимова проработала на посту около восьми месяцев (с апреля до конца 2019 года). Девушка прославилась благодаря блогу в Instagram, где она публиковала свои танцы на пилоне, хвасталась дорогими автомобилями и ультрамодными нарядами.

Девушка занималась Pole Dance. Фото: Instagram Екатерина Герасимова

Назначение Екатерины Герасимовой стало одним из последних кадровых решений бывшего сити-менеджера Виталия Кушнарева, уволившегося буквально через пару дней.

После назначения на должность руководителя Екатерина Герасимова удалила часть записей в Instagram, а позже и вовсе закрыла свой профиль от посторонних людей. Девушка заявила, что является выпускницей престижного вуза и полностью соответствует квалификационным требованиям для замещения должности главы отдела.

Спустя несколько месяцев работы нового начальника отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции возникли вопросы. После итогового совещания Екатерина Герасимова покинула пост.

До назначения на должность Екатерина Герасимова вела блог. Фото: Instagram Екатерина Герасимова

Стоит отметить, что общественную деятельность и таланты девушки заметил юморист Павел Воля. В эфире одного из федеральных каналов он выступил с номером, где рассказал о красоте ростовских чиновниц. Фотографии Екатерины Герасимовой показали вместе со снимками донской звезды PlayBoy Марии Лиман, которую представители одной из политических партий в шутку пригласили на работу в ростовую мэрию. Сначала брюнетке пришлась по душе идея поработать пресс-секретарем, но потом девушка передумала и сообщила, что это не входит в ее планы.

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