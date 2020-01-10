2020-01-10T16:19:16+03:00
Общество

Подарок под елку: Девочке-дюймовочке, которой не хватает гормона роста, собрали деньги на дорогое лекарство

Сумма получилась гораздо больше той, что была необходима
Ольга ГОПАЛО
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Машенька теперь точно знает: писать письма Деду Морозу нужно обязательно.Машенька теперь точно знает: писать письма Деду Морозу нужно обязательно.Фото: Личный архив героя публикации
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Семилетняя Маша из Ростовской области теперь точно знает, что письма Деду Морозу писать нужно обязательно. У девочки врожденное генетическое заболевание - малышке не хватает гормона роста и ей необходимы дорогие лекарства. В свое время мама девочки была вынужденна продать трехкомнатную квартиру в городе-миллионнике и переехать в поселок. Но даже этого не хватило и пришлось обращаться к неравнодушным людям.

Когда в конце декабря «Комсомолка» написала про Машу, на лекарства не хватало 247 тысяч рублей. Но Дедов Морозов оказалось даже больше, чем хотелось - 31 декабря на счет девочки-дюймовочки пришли сразу четыре (!) перевода, а денег оказалось даже больше, чем необходимо.

Свой долгожданный подарок малышка уже полчила. Фото: Личный архив героя публикации

Свой долгожданный подарок малышка уже полчила.Фото: Личный архив героя публикации

- Мы с Машей в начале декабря писали письмо Деду Морозу, - признается мама девочки. - И, конечно, путь к выздоровлению - самый главный наш подарок, о котором мы и просили. На самом деле, мне было очень неудобно обращаться за помощью, так как привыкла рассчитывать только на свои силы. Но в тот момент батюшка сказал, что в критической ситуации это делать можно. Тем более, что люди, которые сделали это доброе дело, получат свои и добро, и счастье.

Наталья обратилась за помощью. В Русфонде - он собирал для Машеньки деньги - рассказали, что было собрано 402 234 рублей. И это при том, что требовалось 247 542 рублей. В итоге было принято решение, что «излишки» пойдут на помощь другим деткам и их родителям, которые обращаются в фонд.

- Всех, кто помог мне и Маше, я теперь считаю своим друзьям, потому что именно друзья помогают в трудную минуту, - говорит Наталья. - Это очередной урок добра. Спасибо людям за доверие и добрые сердца. К нам в дом вернулись счастье, здоровье и спокойствие. И в этом году впервые у нас реально было ощущение именно Нового года и праздника. Ведь произошло самое настоящее чудо и мы счастливы!

Новый год у девочки удался. Фото: Личный архив героя публикации

Новый год у девочки удался.Фото: Личный архив героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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