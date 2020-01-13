2020-01-13T07:56:15+03:00
Общество

Солнечная погода и шквалистый ветер ожидают ростовчан в Старый Новый год

После полудня температура станет плюсовой
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ожидается ветреная погодаВ Ростове ожидается ветреная погодаФото: "КП" Архив
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После недавнего выпадения снега ростовчане понадеялись, что хоть на Старый Новый год произойдет чудо и можно будет поиграть в снежки и слепить снеговика, но не тут-то было.

Ростовчан ожидает совершенно ясная новогодняя ночь, без единой тучки на небе. С утра будет немного прохладно, температура до полудня будет держаться на отметке -1. Во второй половине дня потеплеет до +2…+3, а к вечеру температура упадет до +1. Осадков в этот день не ожидается.

Но неприятные ощущения будет создавать шквалистый ветер. Утром он будет дуть с северо-запада, позже сменит направление на западное. В полдень горожан обдует юго-западным ветерком, а к вечеру снова западным. Скорость порывами будет достигать 5-15 метров в секунду. Что же касается ситуации на дорогах, то сегодня она для автомобилистов как нельзя лучше – целый день дорога будет сухой и лишь поздним вечером появится черный лед, видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 70 до 91%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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