2020-01-14T08:10:16+03:00
Общество

Плюсовая температура и сильный западный ветер ожидает ростовчан 14 января

Атмосферное давление за долгое время придет в норму
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове не ожидается похолоданияВ Ростове не ожидается похолоданияФото: "КП" Архив
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В донскую столицу зима не нагрянула даже в Старый Новый год. Температура воздуха по-прежнему остается плюсовой. Ростовчане в скором времени вовсе забудут, как выглядит снег.

Сегодня, 14 января, утром воздух прогреется до +2…+3 градусов. В дневные часы столбик термометра достигнет отметки +4, а к вечеру опустится до +2 и даже возможен небольшой дождь.

Сильный ветер будет дуть преимущественно с запада. Только ближе к полудню он сменит направление на юго-западное, но не надолго. Скорость порывами будет достигать 4-13 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают снег, лед и влажность. Видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление в очередной раз во время скачка достигло нормы, оно будет колебаться от 760 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха тоже будет держаться в пределах 82-95%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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После полудня температура станет плюсовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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