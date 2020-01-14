Куда в Ростове переставили камеры фиксации нарушений ПДД: наглядно показываем новые места на карте города
Начало нового года принесло изменения для ростовских автовладельцев — с 1 января в донской столице началось перемещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения города.
Из 106 установленных в донской столице камер на другое место уже переехали 14 комплексов. Публикуем адреса сменивших «прописку» объектов контроля.
С Шеболдаева, 4/1 на Шеболдаева, 6/1
С Шеболдаева, 12 на Шеболдаева, 47
Со Стадионной, 46 на Стадионную, 48
С Буденновского, 20/50 на Михаила Нагибина, 7а (западная сторона);
С Буденновского, 19а на Михаила Нагибина, 7а (восточная сторона);
С Береговой, 23в (130 метров восточнее) на Штахановского, 9
С Красноармейской, 13/95 на Нансена, 77а
С Красноармейской, 90 на Чемордачку, 103
С Шолохова, 31а на 40-летия Победы, 330
С Космонавтов, 17 на Добровольского, 11 (напротив)
С Нансена, 150а на Портовую, 415
С Шолохова, 181 на Ленина, 191
Со Стачки, 15 на Стачки, 3 (южная сторона)
Сразу несколько комплексов сменили «прописку» на карте Ростова.
Как отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко, создание комфортных и безопасных условий для жизни ростовчан является приоритетным направлением в работе городской администрации.
- В нашем городе высокий трафик движения и мы уделяем особое внимание безопасности на дорогах. Комплексы фиксации нарушений ПДД направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Более того, такие меры будут способствовать тому, что водители станут более дисциплинированными, - подчеркнул градоначальник.
Директор «Центра безопасности дорожного движения» Татьяна Русанова пояснила, что подобная ротация не является чем-то исключительным и происходит с регулярной периодичностью, чтобы стимулировать водителей быть корректными — в местах, где установлены комплексы, ПДД нарушают значительно реже, поэтому и требуется время от времени их переносить.
Напомним, что по состоянию на январь 2020 года в Ростове установлено более сотни комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Увидеть их на интерактивной карте можно перейдя по этой ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU