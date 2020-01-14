Куда в Ростове переставили камеры фиксации нарушений ПДД: наглядно показываем новые места на карте города

Начало нового года принесло изменения для ростовских автовладельцев — с 1 января в донской столице началось перемещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения города.

Из 106 установленных в донской столице камер на другое место уже переехали 14 комплексов. Публикуем адреса сменивших «прописку» объектов контроля.

С Шеболдаева, 4/1 на Шеболдаева, 6/1

С Шеболдаева, 12 на Шеболдаева, 47

Со Стадионной, 46 на Стадионную, 48

С Буденновского, 20/50 на Михаила Нагибина, 7а (западная сторона);

С Буденновского, 19а на Михаила Нагибина, 7а (восточная сторона);

С Береговой, 23в (130 метров восточнее) на Штахановского, 9

С Красноармейской, 13/95 на Нансена, 77а

С Красноармейской, 90 на Чемордачку, 103

С Шолохова, 31а на 40-летия Победы, 330

С Космонавтов, 17 на Добровольского, 11 (напротив)

С Нансена, 150а на Портовую, 415

С Шолохова, 181 на Ленина, 191

Со Стачки, 15 на Стачки, 3 (южная сторона)

Сразу несколько комплексов сменили «прописку» на карте Ростова.

Как отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко, создание комфортных и безопасных условий для жизни ростовчан является приоритетным направлением в работе городской администрации.

- В нашем городе высокий трафик движения и мы уделяем особое внимание безопасности на дорогах. Комплексы фиксации нарушений ПДД направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Более того, такие меры будут способствовать тому, что водители станут более дисциплинированными, - подчеркнул градоначальник.

Директор «Центра безопасности дорожного движения» Татьяна Русанова пояснила, что подобная ротация не является чем-то исключительным и происходит с регулярной периодичностью, чтобы стимулировать водителей быть корректными — в местах, где установлены комплексы, ПДД нарушают значительно реже, поэтому и требуется время от времени их переносить.

Напомним, что по состоянию на январь 2020 года в Ростове установлено более сотни комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Увидеть их на интерактивной карте можно перейдя по этой ссылке.

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