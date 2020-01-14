2020-01-14T14:22:32+03:00
Общество

Куда в Ростове переставили камеры фиксации нарушений ПДД: наглядно показываем новые места на карте города

Ротация средств контроля повысит уровень безопасности на дорогах
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
В местах, где установлены комплексы, ПДД нарушают значительно реже.В местах, где установлены комплексы, ПДД нарушают значительно реже.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Начало нового года принесло изменения для ростовских автовладельцев — с 1 января в донской столице началось перемещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения города.

Из 106 установленных в донской столице камер на другое место уже переехали 14 комплексов. Публикуем адреса сменивших «прописку» объектов контроля.

С Шеболдаева, 4/1 на Шеболдаева, 6/1

С Шеболдаева, 12 на Шеболдаева, 47

Со Стадионной, 46 на Стадионную, 48

С Буденновского, 20/50 на Михаила Нагибина, 7а (западная сторона);

С Буденновского, 19а на Михаила Нагибина, 7а (восточная сторона);

С Береговой, 23в (130 метров восточнее) на Штахановского, 9

С Красноармейской, 13/95 на Нансена, 77а

С Красноармейской, 90 на Чемордачку, 103

С Шолохова, 31а на 40-летия Победы, 330

С Космонавтов, 17 на Добровольского, 11 (напротив)

С Нансена, 150а на Портовую, 415

С Шолохова, 181 на Ленина, 191

Со Стачки, 15 на Стачки, 3 (южная сторона)

Сразу несколько комплексов сменили «прописку» на карте Ростова.

Сразу несколько комплексов сменили «прописку» на карте Ростова.

Как отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко, создание комфортных и безопасных условий для жизни ростовчан является приоритетным направлением в работе городской администрации.

- В нашем городе высокий трафик движения и мы уделяем особое внимание безопасности на дорогах. Комплексы фиксации нарушений ПДД направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Более того, такие меры будут способствовать тому, что водители станут более дисциплинированными, - подчеркнул градоначальник.

Директор «Центра безопасности дорожного движения» Татьяна Русанова пояснила, что подобная ротация не является чем-то исключительным и происходит с регулярной периодичностью, чтобы стимулировать водителей быть корректными — в местах, где установлены комплексы, ПДД нарушают значительно реже, поэтому и требуется время от времени их переносить.

Напомним, что по состоянию на январь 2020 года в Ростове установлено более сотни комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Увидеть их на интерактивной карте можно перейдя по этой ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону началась процедура ротации камер на улично-дорожной сети

Всего в городе установлено 106 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (подробности)

К ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону установят 106 камер видеонаблюдения на полмиллиарда рублей

В центре южной столицы появятся новые аппараты, фиксирующие выезд за стоп-линию и парковку во втором ряду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Ненавистное соседство: в ростовском аэропорту Платов борются с нашествием грызунов
В Ростове-на-Дону на Шолохова катер протаранил иномарку
В Таганроге водитель иномарки сбил дончанина
Ростовчан призвали правильно расставаться с новогодними елками
В Ростове нарушавший ПДД школьник пострадал под колесами рейсового автобуса
Автомобилиста с наркотиками поймали на трассе в Ростовской области
В Ростовском аэропорту завелись пугливые полевые мыши
В Ростове поймали двух рецидивистов после совершения разбоя
Ростовчанка Анастасия Костенко поностальгировала о студенческих годах
В Ростове бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов
В Ростове трое подростков разнесли припаркованный на улице автомобиль
В Ростове молодой водитель насмерть сбил дедушку на пешеходном переходе
В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил старушку на «зебре»
Плохой сын: молодой ростовчанин после до смерти избил своего отца
Ростовская область покажет потенциал своего АПК в Германии
"Постеснялась показать результат": Певица Татьяна Котова поделилась рецептом цветных вареников
Новая жизнь «Ростова»: в здании старейшего кинотеатра города открылось арт-пространство
Донские полицейские требовали 500 тысяч рублей за сокрытие преступления
«Дешево не отдам»: за полмиллиона рублей старинную икону продает житель Ростова
«Денег нет у людей, чтобы ходить на концерты»: в мае закроется легендарный ростовский рок-клуб «Подземка»
Заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ
Эльдор Шомуродов принял решение остаться в «Ростове» до конца сезона