Облачность и повышенное атмосферное давление ожидают ростовчан 15 января

Уже прошла ровно половина зимы, а ростовчане видели снег лишь пару раз и то ненадолго. Плюсовая температура в середине января крайне удивительна для донской столицы. Но пасмурная и теплая погода продолжает стоять в Ростове-на-Дону.

Сегодня, 15 января, утром воздух прогреется до +1…+2 градусов. В дневные часы столбик термометра достигнет отметки +2..+3, а к вечеру опустится до +1...-1. Никаких осадков не ожидается. Погода будет пасмурной с прояснениями.

Ветер сегодня будет переменчив. Утром он будет дуть с северо-запада, потом с запада, севера, северо-востока и востока. Скорость порывами будет достигать 4-7 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают замерзающий дождь, вода и влажность, но к вечеру проезжие части подсохнут. Видимость временами будет ограничена до 10 километров.

Гипертоникам было бы неплохо сегодня запастись лекарствами, потому что атмосферное давление сегодня повысится до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха тоже будет колебаться от 66 до 92%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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После полудня температура станет плюсовой.