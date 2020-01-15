2020-01-15T08:11:51+03:00
Общество

Облачность и повышенное атмосферное давление ожидают ростовчан 15 января

Атмосферное давление поднимется до 770 миллиметров ртутного столба
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Облачная теплая погода ожидается в РостовеОблачная теплая погода ожидается в РостовеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Уже прошла ровно половина зимы, а ростовчане видели снег лишь пару раз и то ненадолго. Плюсовая температура в середине января крайне удивительна для донской столицы. Но пасмурная и теплая погода продолжает стоять в Ростове-на-Дону.

Сегодня, 15 января, утром воздух прогреется до +1…+2 градусов. В дневные часы столбик термометра достигнет отметки +2..+3, а к вечеру опустится до +1...-1. Никаких осадков не ожидается. Погода будет пасмурной с прояснениями.

Ветер сегодня будет переменчив. Утром он будет дуть с северо-запада, потом с запада, севера, северо-востока и востока. Скорость порывами будет достигать 4-7 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают замерзающий дождь, вода и влажность, но к вечеру проезжие части подсохнут. Видимость временами будет ограничена до 10 километров.

Гипертоникам было бы неплохо сегодня запастись лекарствами, потому что атмосферное давление сегодня повысится до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха тоже будет колебаться от 66 до 92%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солнечная погода и шквалистый ветер ожидают ростовчан в Старый Новый год.

После полудня температура станет плюсовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
В Ростове-на-Дону автомобилистам запретят остановку на Социалистической
Упавшее дерево покалечило иномарку в донской столице
Стая бродячих собак напала на ростовчанку и искусала ее
Эффектная блондинка из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
Тигрица Услада из ростовского зоопарка подружилась с местной кошкой
Ростовского полицейского осудили за вымогательство денег у собственного друга
Ростовчане потребовали прекратить вырубку зеленых насаждений
Ростовчанин поздравил соседей со Старым Новым годом выстрелами из ружья
Ростовчанка Анастасия Костенко решила рожать второго ребенка в России
Дончанка зарезала своего пожилого любовника во время предпраздничного застолья
В Ростовской области выросло число заболевших ОРВИ
В Ростовской области задержали 450 коробок с контрабандными конфетами
В Ростовской области задержали серийного вора из Старого Оскола
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о погашении долгов по зарплате футболистам
На Юге новогодние траты клиентов ВТБ выросли на 20%
В Ростовской области лже-сотрудница Пенсионного фонда подсунула пенсионерке купюру «Банка приколов»
Ненавистное соседство: в ростовском аэропорту Платов борются с нашествием грызунов
В Ростове-на-Дону на Шолохова катер протаранил иномарку