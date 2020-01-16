«Пропал ребенок. Срочно репост!»: Кто зарабатывает на фейках об исчезновении детей

Очередная неуправляемая волна репостов идет по социальным сетям и мессенджерам. Об этом рассказали ростовские волонтеры в своей официальной группе в Интернете. Так, всего за несколько дней фотография «найденной» девочки долетела из Уфы в Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и многие другие города. Информация-вирус со скоростью звука распространялась по родительским чатам.

«РАСКРУТКА СООБЩЕСТВ»

Вот только позже выяснилось, что все это время девочка была у себя дома, а поиска по этому ребенку никогда нет и не было! Однако фотография продолжает путешествовать.

- Как правило, фейковые новости о поиске строятся по одному шаблону: «Пропала/Найдена девочка, 6 лет, на улице Карла Маркса. Срочно репост» - шаблон подходит практически под любой город страны, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Есть много версий, для чего это делается. Главная цель таких сообщений - это раскрутка сообществ.

Именно поэтому волонтеры просят: прежде чем сделать репост, переслать это сообщение и создавать панику, подумать и проверить информацию. Как правило, в достоверном объявлении всегда указаны: фамилия и имя, возраст, приметы, во что был одет, место, время и обстоятельства пропажи или обнаружения, а также самое главное – контакты родных, полиции и/или добровольцев. Если таких данных нет, то перед вами все признаки фейка. И остановить его распространение в силах каждого — просто не надо бездумно продолжать рассылку.

Не так давно в Интернете появился еще один фек о пропаже детей.Фото: Олег УКЛАДОВ

«МОГУ СЧИТАТЬ СЕБЯ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

О том, почему люди так активно реагируют на сообщения о поисках детей и о помощи деньгами на больного ребенка рассказала Член Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерина Трофимова.

- Наступила эпоха, когда люди хотят получить желаемое легко и просто, - говорит специалист. - Это касается и мошенников, и тех, кто перечисляет им деньги. Прежде всего потому, что люди осознанные, которые вдумчиво делают добро в этом мире, и для которых это не пустой звук, перепроверяют информацию. Нужно помочь? Тогда - кому конкретно? Что за человек? Какая ситуация? Они звонят по указанным телефонам. Но, к сожалению, большинство людей паникуют и поддаются страху.

- Почему?

- Нередко они отождествляют себя с тем человеком, который испытывает бедствие или несчастье. Не важно, связано ли это с ребенком или с потерей здоровья. Они, ощущая, что им однажды может понадобиться помощь, совершают такой вот акт милосердия в кавычках, в том числе и перечисляя деньги мошенникам. Обычно, люди так активно реагируют потому, что испытывают большой страх или тревогу. Это связано для одного с актуальной ситуацией, для другого - с особенностями характера, для третьего - с определенными детскими психотравмами. Не исключено, что повышенная нервозность может иметь отношение и к различным психическим расстройствам, которые к сожалению, не диагностируют и не лечат. И ходит такой больной человек по жизни, боится всего и вся. И, как только видит нечто страшное и пугающее, старается быстро оплатить индульгенцию.

- Это как?

- Например, раньше в стародавние времена церкви платили десятину, в том числе и для того, чтобы снимать эту самую тревогу. Мол, Богу я ничего не должен, я отдал ему деньги, и теперь могу считать себя хорошим человеком, имею на это полное право.

Член Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерина Трофимова. Фото: ГОПАЛО Ольга.

«ЭТО ЗАМЕТНОЕ ДОБРО»

- То есть все делается для того, чтобы быть хорошим?

- Вообще, понятие "хороший человек" имеет важный смысл в понимании психологического состояния человека. Мы все родом из детства. Нас всех учили быть хорошими детьми дома, в детском саду, школе и институте. Ощущение, что ты совершаешь что-то плохое, всегда рядом. Хотя, в течение дня мы все можем совершать множество не очень хороших поступков, но для человека с заниженной самооценкой может возникать ощущение, что он недостаточно хорош. Возможно это потому, что кого-то мало хвалили в детстве, не было родителей, или отношения с ними имели специфический характер, а ребенок не получил достаточного количества убедительных доказательств того, что он хорош. И вот, пытаясь компенсировать тревогу и ощущение того, что он не достаточно хороший, человек охотно отзывается и откликается на такие странные просьбы.

- Но ведь не всегда это так?

- Конечно. Но я хочу отметить, что те же самые люди, которые откликаются на такие Интернет-просьбы, на самом деле нередко равнодушны к чужой беде, которая рядом. Может быть и так, что страдает его же родственник, а он проходит мимо. Потому что это же незаметное добро - то, что невозможно предъявить, о чем нельзя рассказать в соцсетях. Это то, что не требует душевных сил и мук, как если наблюдая страдания и болезни рядом, умирание и старение близких людей. Мне известны люди, которые пропагандируют добро и веру в справедливость, при этом сдают своих родственников в дома престарелых, а детей - в детские дома. И это конкретные реальные люди.

- Тогда что такое добро?

- Это то, когда я могу быть в ладу с собой и помочь окружающим. Когда я помогаю тому, кто нуждается, но адресно и конкретно, зная - для чего и зачем я это делаю. Все остальное - это паническая атака, страх и ужас бытия, невозможность адаптироваться и совладать со своей тревогой в этом стремительно меняющемся мире.

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