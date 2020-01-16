2020-01-16T07:55:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание

Столбик термометра опустится до отметки -3
Иван ТИМОФЕЕВ
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На Ростов надвигается морозный фронтНа Ростов надвигается морозный фронтФото: Ольга ГОПАЛО
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Зима в донскую столицу всегда приходит неожиданно. По весеннему теплые деньки прервутся нагрянувшим морозным фронтом. Похолодание ожидается уже предстоящей ночью.

С утра идущие на работу ростовчане уже ощутят на себе прохладный морозный фронт, температура воздуха будет не выше -2...0 градусов. Днем станет немного теплее и столбик термометра поднимется до отметки +2...+3 градуса. А вот вечером сразу резко похолодает и температура упадет до 0...-3 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, осадков на сегодняшний день не ожидается.

Ветер сегодня будет преимущественно восточный, лишь днем он не надолго станет юго-восточным. Скорость порывами будет достигать 3-6 метров в секунду. На дорогах водителей будет "караулить" черный лед до самого полудня, а затем дорога сразу чудесным образом высохнет. Видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет все еще оставаться повышенным, но начнет постепенно уменьшаться с 770 миллиметров ртутного столба до 767. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 89 до 92%. Магнитных бурь на сегодняшний день не ожидается, но от небольших возмущений все-таки никуда не деться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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