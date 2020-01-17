«Убивали на глазах у брата!»: Садисты изуродовали щенка и бросили умирать в мусорном баке

История дворняги Грэма поражает с одной стороны своей жестокостью, с другой - человеческим неравнодушием. В свое время эта история всколыхнула город-миллионник Ростов-на-Дону. В одном из спальных районов возле мусорных жбанов кто-то выбросил расчлененные тела щенков, смотреть на них без леденящего душу ужаса было просто невозможно.

Сейчас собака жива и живет в приюте.Фото: Личный архив героя публикации

«ВСЕ ВРЕМЯ СПАЛ И НИЧЕГО НЕ ЕЛ»

- Это было еще четыре года назад, - рассказывает Галина Косова. - Утром субботы ростовчанка, проходившая мимо мусорки в микрорайоне Чкаловский, обратила внимание на скулящий пакет. От обнаруженного она пришла в ужас - внутри были два маленьких щенка. Один из них был мертв, у малыша были снята шкура и отрезаны лапы. А у второго - перерезано горло и пробита голова. Но при этом он был еще жив!

Не теряя времени, неравнодушная женщина помчалась с ним в ветклинику. Пес был слаб, а прогнозов доктора никаких не давали. Вердикт врачей звучал как приговор: малыш ослеп, оглох, а в голове - гематома. Не помогла и проведенная операция.

- На лечение малыша не жалели средств потому, что в его спасении принимал участие один состоятельный человек, - продолжает собеседница. - Но несколько месяцев в клинике не принесли особых улучшений. Вот таким он оказался в «Обители мудрых псов» (приют, который создала ростовчанка за собственные деньги, - прим. автр.). Мы назвали его Грэм. Собачонок практически все время спал, был безучастен ко всему и почти не ел.

История с псом поразила многих.Фото: Личный архив героя публикации

«СЛЕПОТА - НЕ ПРИГОВОР»

С того момента уже прошло несколько лет. Грэма даже показывали самым разным ветеринарам. А сама Галина не теряла надежды на то, что собака прозреет. К сожалению, оказалось, что слепота - следствие серьезной черепно-мозговой травмы. В самих же глазах нет повреждений: они реагируют на свет, а пес моргает.

- Все, кто его видят, даже не понимают, что он слепой, - говорит Галина, по-особому ласково гладя малыша. - Но слепота - не приговор. Даже видя весь кошмар - ведь вторую собаку убивали на глазах у брата, жизнь Грэма продолжается. Сейчас он отлично ориентируется в пространстве, знает, где его миска, и куда бежать гулять на улицу. И только когда сильно волнуется начинает крутиться на месте. Он с настороженностью относится к гостям, но просто обожает валяться на хозяйской кровати.

Чтобы выходить собаку, потребовалось несколько лет.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас в «Обители» живет больше ста собак. В свое время Галина создала приют для старичков - больных, слепых и никому, как оказалось, кроме нее не нужных. Женщина даже продала квартиру в городе, чтобы построить для них большой дом с комфортными вольерами. Она помогает им прожить их жизнь достойно: не просто выжить и дожить, а, пожалуй, главное - чувствовать себя нужными и любимым.

Страшно представит, что бы было, если бы люди не нашли пищащий сверток вовремя.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь «Обители» или взять собаку не по тому, что она породистая и модная, а для души и дружбы, звоните по телефону: 8-962-957-79-89 администратору Ирине Евгеньевне З. Средства на корм, лечение животных можно перечислить на карту Сбербанка 5336 6901 8358 0432. Она привязана к номеру телефона, указанному выше.

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