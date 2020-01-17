Облачность и холодный северный ветер ожидают ростовчан 17 января

В донской столице ожидается небольшое и кратковременное похолодание. Небо затянут черные тучи, а с северной стороны подует холодные ветер. Осадков на сегодня синоптики не прогнозируют.

С утра идущие на работу ростовчане уже ощутят на себе прохладный морозный фронт, температура воздуха будет не выше -1...-3 градуса. Днем станет немного теплее и столбик термометра поднимется до отметки +1 градус. А вот вечером немного похолодает и температура упадет до 0 градусов. Погода будет облачной без прояснений, осадков на сегодняшний день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления - восточное, северо-восточное и северное. Скорость порывами будет достигать 3-7 метров в секунду. На дорогах водителей будет поджидать черный лед и влажность до самого полудня, а затем дорога сразу чудесным образом высохнет. Видимость временами будет ограничено до 3-6 километров.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет все еще оставаться слегка повышенным 767-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 96%. Магнитных бурь на сегодняшний день не ожидается, но от небольших возмущений все-таки никуда не деться.

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Столбик термометра опустится до отметки -3.