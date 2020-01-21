2020-01-21T07:46:44+03:00
Общество

Мелкий непродолжительный снег пройдет в Ростове 21 января

Кроме того, в донской столице усилится ветер
Иван ТИМОФЕЕВ
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Снежком снова принакроется асфальт в РостовеСнежком снова принакроется асфальт в РостовеФото: "КП" Архив
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Наконец-таки ростовчане стали вдыхать зимний морозный воздух. Но, большая часть зимы уже позади, а санки, лыжи и ледянки до сих пор пылятся на антресолях, потому что объемного выпадения снега до сих пор не было, и похоже, что уже и не будет.

В утренние часы столбик термометра будет держаться на отметках -1...-3. Днем немного потеплеет до 0 градусов, а к вечеру температура снова упадет до -1. Погода ожидается пасмурной, а ближе к полудню пройдет мелкий кратковременный снег. Ростовчане нынешней зимой рады и такому.

Ветер в течение дня будет преимущественно западный. Только с утра подует с северо-запада. Скорость порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Снежный налет и влажность могут появиться на дорогах на время выпадения "крупы", но остаток дня до и после этого момента проезжая часть будет сухой.Из-за осадков видимость может быть ограничена до 15 километров.

Атмосферное давление в течение дня будет стремительно падать: с утренних 766 к вечеру опустится до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 74 до 88%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки можно будет ощутить.

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Температура воздуха опустится до -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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