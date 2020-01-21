Многострадальный путепровод: глобальная реконструкция моста на Малиновского началась в Ростове

Власти донской столицы объявили о начале подготовительных работ по долгожданной реконструкции моста на Малиновского. Как сообщили в ростовской мэрии, объект, построенный в 1976 году, ни разу не закрывали на серьезный капитальный ремонт, и даже в чрезвычайных случаях обходились лишь текущими ремонтными работами.

Возможность сделать глобальную перестройку появилась после того, как мост стал участником нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в соответствии с которым на реконструкцию выделили более 2,64 млрд рублей.

- Многострадальный путепровод подвергался справедливой критике со стороны ростовчан. Многочисленные жалобы автомобилистов на пробки и неудовлетворительное состояние дорожного полотна были услышаны городскими властями. Данный стратегически важный объект требовал серьезного подхода и финансовых вливаний, - рассказали в пресс-службе администрации Ростова.

В результате в декабре прошлого года по результатам аукциона был заключен муниципальный контракт с АО «Ростовавтомост». Уже в январе подрядчик приступил к предварительным работам. В настоящее время рядом мостом на Малиновского завершается организация стройгородка для размещения рабочих и техники. Следом за этим начнутся подготовительные работы для устройства опор будущего новостроя.

Напомним, что реконструкцию проведут в несколько этапов. Сначала рядом с действующим путепроводом построят мост-дублер из трех полос. Когда он будет готов, движение транспорта перенесут на него, а старый мост начнут ремонтировать.

Многострадальный мост на Малиновского расширится втрое - до шесть полос. Фото: rostov-gorod.ru

Все работы по объекту подрядчик планирует завершить до конца 2021 года. За это время многострадальный мост на Малиновского расширится втрое - из двухполосного он станет в шесть полос. При этом реверсивного движения, аналогичного тому, что было некогда сделано на Ворошиловском мосту, здесь точно организовывать не будут.

Вместе с тем, в первые дни января донской глава Василий Голубев подписал постановление о распределении дополнительных средств, полученных регионом из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». По решению губернатора на реконструкцию путепровода добавили еще 118 млн рублей.

Власти города также заявили, что готовящиеся перемены к лучшему коснутся не только самого моста, но и других объектов дорожной сети, расположенных рядом.

- Кроме того, согласно проекту будет реконструирована автомобильная дорога по улице Малиновского от ул. Факельной до ул. Типографской, с устройством тротуаров, съездов, инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции, переустройством существующего и строительством недостающего искусственного освещения, системы дождевой канализации, светофорных объектов. Также запланировано благоустройство прилегающей территории, - поделились подробностями проекта в ростовской мэрии.

Ранее также стало известно, что ради реконструкции объекта городские власти собираются отчуждать земельные участки у собственников. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.

В списке мэрии значатся 20 объектов для изымания общей площадью почти 9,5 тысяч кв. метров. Они расположены на улицах Малиновского и Напорной, а также переулках Рекордный и Старательный. Кроме того, часть земельных участков относятся к садовым товариществам «Малинка» и «За мир». Внесен в реестр и один жилой объект. Это строение в садовом товариществе «Малинка» площадью 15,5 кв. метров.

Участки и строения будут выкупаться у владельцев за суммы, которые определит независимый оценщик имущества. В случае отсутствия взаимопонимания между собственниками и мэрией, администрация города прибегнет к судебным инстанциям.

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