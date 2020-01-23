Экономика, капремонт, ЖКХ: Губернатор Василий Голубев откровенно ответил на вопросы журналистов

В Ростове-на-Дону прошла ежегодная большая пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева. На нее были аккредитованы больше ста человек – это представители районных и городских СМИ, а также блогерского сообщества. Свое выступление Василий Юрьевич начал с того, что озвучил итоги прошедшего года. Однако глава региона отметил, что эти данные пока предварительны.

- Процесс окончательного подведения итогов ожидаем в феврале, а по некоторым показателям – в середине лета, - заявил губернатор.

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Впервые валовой национальный продукт Ростовской области превысил 1,5 триллиона рублей, - озвучил Василий Голубев. - Этот рост составляет примерно 1,3%. По объемам промышленного производства рост - 1,2%. По объему производства сельского хозяйства рост – 5,4%. Наши селяне собрали хороший урожай. Так, урожай зерна – 12,3 млн тонн, а подсолнечника - свыше 1,8 миллиона тонн.

Также выросли оборот розничной торговли и оборот общественного питания. А рост в сфере жилищного строительства за минувший год составил 9,5%. Всего на Дону за этот период построено около 2,6 млн кв. м. жилья. А новоселами только из числа обманутых дольщиков стали почти тысяча человек.

- До конца этого года закроем проблему с обманутыми дольщиками, - подчеркнул он.

О ГУБЕРНАТОРСКОЙ СОТНЕ

По словам губернатора, за год на территории региона реализовано 7 проектов из губернаторской сотни, в числе которых крупнейшее предприятие по упаковке «Сегежская упаковка», два проекта по производству шахтинской керамики, торгово-офисный центр в Ростове-на-Дону, диализный центр в Миллеровском районе, а всего по Ростовской области реализовано 160 проектов. По итогам 10 месяцев Ростовская область занимает 6-е место в РФ по объему несырьевого экспорта, где отмечается положительная динамика роста.

ОБ ИНИЦИАТИВНОМ БЮДЖЕТИРОВАНИИ

Первый вопрос журналистов касался проекта «Инициативное бюджетирование». Несмотря на то что законопроект был принят сравнительно недавно - в середине 2019 года, - от дончан уже поступило уже порядка 400 заявок.

- Мы запланировали на их реализацию около 272 млн рублей, то есть по 2 миллиона на каждый проект, - добавил глава региона. - А среди проектов, которые представлены, есть уже и совершенно другие суммы — например, до 4 миллионов рублей. Речь об участии в этом процессе бизнеса и людей, которые решили сделать для себя комфортные места для жизни и отдыха. Более того, география проекта расширяется, и без него в будущем уже не обойтись.

О ТАРИФАХ ЖКХ И НА УТИЛИЗАЦИЮ МУСОРА

Следующий вопрос звучал так: «Говорили о снижении тарифов на утилизацию мусора. Стоит ли ждать?»

- Это уже состоялось, - заверил Василий Юрьевич. - У всех семи наших региональных операторов тарифы снижены. Это стало возможно за счет того, что они перестали уплачивать НДС. При этом в разных районах области произошло разное снижение. Так, в Морозовском МЭОКе оно составило всего 0,01%, а в Новочеркасском — почти 27%. Но в среднем по области тарифы на утилизацию мусора снижены на 7,3%.

По словам спикера, в крупных территориях, где люди высказывали свои опасения по поводу тарифов и норм накопления, власти увидели возможность снижения. И собираются продолжить, потому что строительство МЭОК и полигонов по утилизации продолжается.

- Я не удовлетворен пока что работой, - подчеркнул Голубев. - Ясно одно: от чего мы не можем отказаться, так это от реформы. Но мы должны провести ее правильно, открыто. Каждый должен понимать, к чему мы придем и для чего это делаем.

А вот тарифы на другие услуги ЖКХ в Ростовской области в этом году вырастут на 3,6 процента.

- Наша задача - не выйти за 6%. По некоторым из компонентов это может быть, но в среднем по Ростовской области мы говорим о 3,6%, - сказал губернатор.

На мероприятие были аккредитованы больше 100 журналистов.Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

О КАПРЕМОНТЕ

По словам главы региона, взносы за капремонт в ближайшее время повышаться не будут. Однако уже в 2020 году на Дону капитально отремонтируют больше 2300 многоквартирных домов. Также запланирована замена свыше 400 лифтов. И цифры эти гораздо выше прошлогодних показателей — в 2019-м привели в порядок 1119 домов и 272 лифта.

- Ремонт должен осуществляться комплексно: одновременно необходимо приводить в порядок здание, подъезд и лифт, – заметил Василий Голубев. - Практика показала, что это востребовано и нужно. У меня были случаи: я заходил в отремонтированный дом, а там в подъезде что-то штрабили, после неаккуратно замазали... И уже не было ощущения ремонта.

Также губернатор сообщил, что планирует внедрить систему оценки качества проведенного ремонта.

- Мы находимся на правильном пути, – считает губернатор. – Два года размер взносов на оплату капремонта менять не будем. Цена – 9,92 рубля за один квадратный метр – сохранится.

О ЮБИЛЕЕ КАЗАЧЕСТВА

В этом году в Ростовской области отмечает 450-летие служения казачества Государству Российскому. Эту дату на Дону будут праздновать масштабно. На Дону пройдет конгресс казаков, гости на него приедут, в том числе, из-за рубежа.

- Событие важное - 450 лет, - уверен Василий Юрьевич. - И мы начали к нему готовиться еще в прошлом году. Создан организационный комитет. Планируется проведение большого количества событий. Кстати, Всемирный конгресс казаков будет проводится на Дону уже во второй раз. И на этот раз мы планируем проведение праздничных мероприятий не только в начале сентября, но и в течение года.

В рамках торжеств в столице донского казачества пройдет также парад с участием двух тысяч казаков.

О РОЩЕ СКА, НАБЕРЕЖНОЙ И СТАРОМ АЭРОПОРТЕ

Целый ряд вопросов был связан с инфраструктурой и градостроительством в донской столице. Василий Голубев рассказал и о судьбе старого аэропорта. По его словам, взлетная полоса станет аллеей:

- Также сейчас рассматривается возможность строительства уникального жилого комплекса на сто тысяч жителей. Одним из условий является определение этажности, которая будет допустима в жилом комплексе. Этот микрорайон должен стать не только местом для жизни, работы и отдыха, но и местом, где создаются условия для работы. Мне бы хотелось, чтобы появился новый микрорайон, куда бы хотелось приезжать, жить и работать.

Что касается застройки жилыми домами визитной карточки донской столицы — набережной, — позиция главы региона звучит однозначно:

- Высоток на набережной, которые портят вид, ухудшают нашу архитектуру, просто не должно быть. Когда посреди малоэтажной застройки появляется «свечка», она создает несколько неприятных ситуаций: ухудшает условия проживания и для тех, кто есть, и не улучшает их для тех, кто будет. Как правило, это места, где не хватает стоянок, особенно если нет подземных.

Кроме того, губернатор взял на контроль ситуацию с планируемой вырубкой рощи СКА:

- Я в курсе дела, занимаемся им. С главой администрации мы эту тему обсуждали. Я точно буду ее сопровождать, учитывая, что там ответственность не только городских властей: земля, по сути, является федеральной.

О ЛИЧНОМ

Были вопросы о детстве, увлечениях и семье. Глава региона родом из шахтерской семьи, которая проживала в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской области.

- Читать заставляли, но читал мало. Мне нравилось творчество Михаила Шолохова и все то, что с ним связано. Мне нравилась фантастическая литература и то, что связано с историей и 19-м веком. Когда появился фильм «Союз спасения», я в течение недели думал о нем, - сказал губернатор.

Василий Голубев также отметил, что с детства прекрасно знал математику и считал себя одним из лучших по этой дисциплине, но после того как поступил в университет, то почувствовал разницу столичного образования и знаний периферии. После двух лет напряженной учебы будущий глава донского региона смог не только догнать лучших студентов, но и оставить многих далеко позади. В студенческие годы Василий Голубев научился играть в большой теннис.

Своим внукам Василий Голубев прививает любовь к родной земле, местным красотам и к творчеству Михаила Шолохова. Одним из приятных событий уходящего года для него стало то, что старший внук стал заядлым болельщиком ФК "Ростов" и увлекся футболом.

- В последнее время увеличилось число детей и родителей, которые приходят в шахматные клубы. А знаете, почему так происходит? Люди стали больше думать, а это очень важно, - сказал Василий Голубев.

СЛУХИ ОБ ОТСТАВКЕ

- Предложений по новой работе от федерального правительства мне не поступало, - ответил на вопрос представителя СМИ глава региона. - Что касается моей отставки, то, если президент окажет доверие и люди поддержат, я готов продолжать работать

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В Ростове-на-Дону проходит ежегодная конференция с участием губернатора

Сегодня, 23 января, Василий Голубев дает ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятии присутствуют около 100 человек, в том числе – представители «Комсомольской правды».

Один из вопросов, который прозвучал от журналистов, был вопрос об отставке.

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Губернатор Ростовской области на ежегодной пресс-конференции назвал враньем информацию о наличии у него грин-карты США. Руководитель сказал, что не собирался и не собирается уезжать за рубеж.