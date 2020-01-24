2020-01-24T07:49:19+03:00
Общество

"Мороз и солнце - день чудесный": какая погода ожидает ростовчан 24 января

Атмосферное давление практически придет в норму
Иван ТИМОФЕЕВ
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Солнечная, но холодная погода ожидается сегодня в РостовеСолнечная, но холодная погода ожидается сегодня в РостовеФото: "КП" Архив
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Сегодня, 24 декабря, в донской столице ожидается резкое похолодание. Хотя погода и будет ясной, но мороз и ветер никто не отменял. А вот осадков в виде желанного снега сегодня не ожидается.

В утренние часы температура воздуха будет держаться на отметке -3...-4 градуса. Днем немного потеплеет и столбик поднимется до 0...-1 градуса. А вот к вечеру снова похолодает до -3. В течение всего дня погода будет солнечной и осадков никаких не ожидается.

Кроме мороза, еще будет дуть неслабый ветер. Свое направление он сменит трижды: утром он будет дуть с северо-запада, после полудня станет западным, а к вечеру переменится на юго-западный. Скорость ветра порывами будет составлять 8-10 метров в секунду. На дорогах водителей будет подстерегать черный лед, снежный налет и влажность. Проезжая часть станет сухой только ближе к вечеру. Видимость на дорогах ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление практически придет в норму и достигнет отметки 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 42 до 77%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольших возмущений поля избежать не удастся.

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Температура понизится до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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