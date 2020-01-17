В Ростовской области на выходных ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер
В Ростовской области на выходных ожидается ухудшение погодных условий.
В донской регион придет циклон, который принесет сильный ветер, мокрый снег, переходящий в дождь. По прогнозам синоптиков 18 и 19 января, жителей области ожидает туман и изморозь. На дорогах возможна гололедица.
- Столбики термометров покажут в среднем по региону -2…+3 градуса, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии.
Туман будет ограничивать видимость на дороге, в связи с этим возможны дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особо внимательными и не выезжать на трассы на летней резине.
Кроме того в понедельник, 20 января, в регионе ожидается снег и значительное похолодание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Облачность и холодный северный ветер ожидают ростовчан 17 января.
Температура воздуха опустится до отметки -3.
ИСТОЧНИК KP.RU