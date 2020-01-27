В последний рабочий понедельник января в Ростове потеплеет

Потепление вновь придет в донскую столицу. Похоже, весна вторгнется "в покои" ростовчан раньше, чем ожидалось. А обильного выпадения снега ждать и вовсе не стоит.

С утра в Ростове температура будет держаться на отметках -3...0 градусов. Днем сразу резко потеплеет до +4, к вечеру столбик термометра опустится до +1. С утра ожидается ясная погода, днем будет облачно с прояснениями, а вечером облака покроют все небо. К счастью, осадков сегодня не ожидается.

Ветер за сегодняшний день сменит три направления: юго-западное, западное и южное. Скорость его порывами будет составлять 5-10 метров в секунду. На дорогах водителей ожидают черный лед и влажность. Проезжая часть подсохнет только после полудня. Видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет приближено к норме 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 95%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, лишь небольшие возмущения.

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Возможно падение деревьев и обрывы ЛЭП.