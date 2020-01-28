Стали известны возможные мотивы убийства депутата Заксобрания РО Андрея Алабушева и его супруги

В Ростовской области убитыми нашли депутата Законодательного Собрания региона Андрея Алабушева и его жены Ольги. Трупы супругов в их собственной квартире обнаружил водитель.

Инцидент произошел сегодня, 28 января, в городе Зернограде. На место происшествия выехали следователи из донской столицы. По предварительным данным, у обоих супругов были обнаружены рубленые раны. Другие источники уверяют, что Алабушевы были застрелены.

Трупы обнаружил водитель депутата Заксобрания Ростовской области. Андрея Алабушева ждали на планерку его коллеги, по их словам, он отличался особой пунктуальностью. Но после того, как депутат не явился на работу в течение получаса, а все телефоны молчали, домой к Алабушеву отправили его водителя. Дом находился рядом с местом работы и шоферу не понадобилось много времени, чтобы сообщить забившим тревогу коллегам о его смерти.

По предварительным данным, мотивами убийства могли стать ограбление, профессиональная деятельность или нападение сумасшедшего. Об этом сообщает собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Андрей Васильевич Алабушев был не только депутатом Законодательного Собрания шестого созыва с сентября 2018 года, но и членом фракции «Единая Россия», а также директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской». Он был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций. Его научная деятельность на протяжении всего трудового пути была связана с Зерноградской селекционной станцией, Всероссийским научно-исследовательским центром селекции и семеноводства сорговых культур. Предметом научных исследований Алабушева являлись проблемы производства зерна в России, эффективность возделывания сельскохозяйственных культур.

Погибший был награжден большим количеством различных правительственных наград. В их числе - Серебряная и Золотая медаль министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России»; почетная грамота Законодательного Собрания Ростовской области; благодарность главы Ростовской области и многие другие.

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Вместе с Андреем Алабушевым также погибла его супруга.