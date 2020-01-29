2020-01-29T10:41:59+03:00
Происшествия

Убийца депутата Заксобрания Дона покончил с собой после кровавой расправы над супругами Алабушевыми

38-летний мужчина решился на двойное убийство из-за мести
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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По версии следствия, житель Зернограда жестоко расправился с Андреем Алабушевым из-за личной обиды. Фото: legal.reportПо версии следствия, житель Зернограда жестоко расправился с Андреем Алабушевым из-за личной обиды. Фото: legal.report
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Громкое дело об убийстве депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены Ольги получило неожиданное развитие. Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, кровавую расправу над депутатом учинил 38-летний местный житель, который покончил с собой сразу после двойного убийства супругов.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины в доме у депутата.

- Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью, - сообщили подробности в следкоме.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время по уголовному делу выполняются комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие преступлению, и изучить мотивы, побудившие мужчину совершить убийство.

По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим депутатом Заксобрания Ростовской области. Как утверждает наш источник в правоохранительных органах, житель Зернограда жестоко расправился с семейной парой из-за того, что Андрей Алабушев уволил отца злоумышленника, из-за чего тот впал в ярость и устроил ужасную месть.

Напомним, что погибшие супруги были найдены 28 января, в своей собственной квартире, расположенной в городе Зерноград. По предварительным данным, у обоих супругов были рубленные раны. По другим сведениям, Алабушевы были застрелены.

Трупы обнаружил водитель депутата Заксобрания Ростовской области. Андрея Алабушева ждали на планерку его коллеги, по их словам, он отличался особой пунктуальностью. Но после того, как депутат не явился на работу в течение получаса, а все телефоны молчали, домой к Алабушеву отправили его водителя. Дом находился рядом с местом работы и шоферу не понадобилось много времени, чтобы сообщить забившим тревогу коллегам о его смерти.

Андрей Алабушев с 1999 года возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко. За время работы был неоднократно награжден почетными грамотами. В 2018 году Андрей Алабушев был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 17. Закрепленные территории за депутатом: Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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