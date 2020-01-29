Кровавая вендетта: раскрываем подробности жестокого убийства депутата донского Заксобрания и его жены

Громкое убийство, случившееся в Ростовской области 28 января, потрясло регион. В частном доме нашли изрубленные чуть ли не на куски тела депутата областного Заксобрания Андрей Алабушева и его жены Ольги.

Труп мужчины обнаружили в коридоре, а в нескольких метрах , в луже крови, лежала мертвая женщина. Убийцу не пришлось долго искать. Он свел счеты с жизнью. Его тело нашли в доме жертв на втором этаже.

Депутата и его жену убили в собственном доме. Фото: СКР

Махинации с зерном

В деталях случившегося разбиралась «Комсомольская правда».

Андрей Алабушев – человек в родном городе Зерноград уважаемый.

- Хороший мужик был. Мужик дела. Я с ним знаком с 81-ого года. Андрей работал еще при комитете комсомола, - так отзывается об убитом местный житель Юрий Черновол.

Кроме депутатской деятельности, Алабушев возглавлял Аграрный научный центр «Донской», специалисты которого занимались биотехнологиями, селекцией, генетикой, растениеводством, земледелием, семеноводством, механизацией. В этом же центре с 2003 года работал и Анатолий Полуян. Он являлся директором филиала опытной станции «Манычскачя». По словам сотрудников, получал неплохую по меркам Зернограда зарплату – около 50 тысяч рублей. Пусть и не баснословная сумма, но денег хватало и на себя с женой, и на помощь двум сыновьям.

В гостиной - кожаная мебель и скромная стенка с фарфором. Фото: стоп-кадр видео СК РФ

Но в июле прошлого года Анатолий вдруг уволился. В заявлении он указал: «По собственному желанию, в связи с достижением пенсионного возраста». Однако поговаривали, что, на самом деле, Полуян был пойман на махинациях с зерном и после этого руководитель, Андрей Алабушев, попросил его уйти.

Месть

С тех пор финансовые вливания в сыновей прекратились. По словам знакомых семьи Полуян, сын Анатолия часто жаловался на нужду. Александру пришлось больше и усерднее работать, чтобы прокормить себя, жену и детей. Мужчину не устраивала своя жизнь и во всех бедах он винил бывшего работодателя отца.

Пятна крови на втором этаже перед камином. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Что стало последней каплей перед тем, как Александр учинил кровавую расправу, еще предстоит установить следствию. Но в какой-то момент злоба, отчаянье и искаженное чувство справедливости просто захлестнули мужчину. Он схватил палаш и помчался в дом к человеку, которого винил во всех своих бедах , - к Андрею Алабушеву.

Депутат наверняка знал Александра в лицо, поэтому, не задумываясь, отворил ему дверь. Александр с порога начал наносить удары Алабушеву. Вероятно, кровавая расправа происходила на глазах у супруги Андрея Васильевича. Следующей жертвой обезумевшего мужчины стала она. Тело Ольги, изрубленное палашом, нашли недалеко от убитого мужа.

После расправы Александр поднялся на второй этаж и наложил руки на себя.

Андрей Васильевич Алабушев был уважаемым в своем городе человеком. Фото: legal.report

Шок

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, в тот роковой день Алабушев в обеденный перерыв приехал домой. Обратно на работу его должен был отвозить водитель.

- Алабушев – человек пунктуальный. Тем более во второй половине дня должно было проходить важное совещение. Опоздать он никак не мог. В назначенное время Андрей Васильевич не вышел к машине. Я начал звонить, но шеф не брал трубку. Я пошел к нему домой, перелез через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — всё было закрыто. И внутри уже увидел их лежащими в крови, - рассказал следователям водитель Алабушева.

Шофер признался, что такого шока никогда не испытывал.

Отец учинившего кровавую расправу не верит в то, что это сделал сын. Большего сказать журналистам Анатолий Палуян не захотел.

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