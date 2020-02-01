2020-01-31T22:33:07+03:00
Общество

Тепло и дождливо будет в Ростове в первый февральский день

Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове будет дождливо 1 февраляВ Ростове будет дождливо 1 февраляФото: "КП" Архив
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В первый февральский выходной ростовчан застанет врасплох проливной дождь. Прохладно будет только с утра, а днем ощутимо потеплеет. Кроме того, под вечер усилится ветер.

Сегодня, 1 февраля, утром температура воздуха будет -2…+1 градус. В дневные часы столбик термометра достигнет отметки +5, а к вечеру опустится всего лишь до +4. С утра и до полудня будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня небо затянется тучами и припустит проливной дождь.

В течение суток ветер сменит всего два направления – южное и юго-западное. Скорость порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают черный лед, влажность и вода. Видимость временами будет ограничена до 2-6 километров.

Атмосферное давление будет пониженным – 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 65 до 97%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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Атмосферное давление практически придет в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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