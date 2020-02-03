В Ростове-на-Дону установили памятник дворняге

Мало какая собака может похвастаться собственным памятником. И такой теперь есть у дворняги из Ростова-на-Дону. Несмотря на непростую судьбу, еще при жизни она была обласкана людьми. Еще бы, ведь историю Елизаветы в городе-милионнике знали многие.

Лиза несколько лет, как могла, охраняла территорию одного из торговых центров Ростова-на-Дону, что на проспекте Михаила Нагибина. Говорят, в свое время ее сбила машина здесь же, на парковке. Но неравнодушные работники сначала отвезли дворнягу к ветеринару, а потом приютили у себя - выделили лежанку, миску и даже сделали ошейник с гравировкой ее имени.

Многие обращали внимание на огромных размеров пса, который частенько прогуливался либо по холлу ТЦ, либо лежал, свернувшись калачиком у входа. Она чувствовала свою важность, а ее никто не смел обижать. Лизу - благодаря имени на ошейнике все знали как ее зовут - частенько фотографировали для соцсетей. Правда, к такой популярности она была равнодушна, по душе больше были угощения и поглаживания от гостей. Так прошло несколько лет. Работники говорят, что сама Лиза всегда выглядела так, будто чувствовала себя виноватой. Милая скромняга.

Говорят, в марте она снова повредила ногу, пса пытались вылечить, но болезнь оказалась сильнее. Поздно вечером 17 сентября Лизавета умерла. А уже в начале этого года, на месте ее воображаемого поста - у входа в торговый центр, появился памятник собаке. Его оплатила администрация ТЦ.

По фото, которые были опубликованы одном из городских пабликов, видно, что монумент выполнен из бронзы. Он - в натуральную величину. Судя по всему, автор скульптуры постарался передать эту историю любви, преданности и доброты на века. Лиза все также сидит у торгового центра и каждый может ее погладить. Там же на монументе выгравирована надпись: «Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с другими людьми, человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными».

В итоге, пост со снимками набрал в социальных сетях около семи тысяч лайков и сотни комментариев. Нашлось не мало противников. Они предлагали потраченные на памятник деньги пустить на благотворительность, чтобы помочь таким же как Лиза животным, оказавшимся на улице. Но все же многие благодарят сотрудников за урок доброты, который можно передавать из поколение в поколение, учить детей заботе о братьях наших меньших, а тем, кто знал Лизу, не забывать о ней никогда. В числе комментариев были такие: «Русский Хатико», «Очень трогательно», «Спасибо хорошему человеку», «Отличный памятник, автор передал четко» и «Будет новой достопримечательностью города».

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