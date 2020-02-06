Сильный ветер и поливной дождь пройдут в Ростове после долгожданного снегопада

Долгожданный снег в Ростове быстро растает из-за проливного дождя. Температура ниже нуля не упадет, но ощущаться будет гораздо холоднее, чем есть на самом деле из-за холодного ветра.

В утренние часы температура воздуха будет 0…+1 градус. Днем столбик термометра остановится на 0 градусов и даже вечером с места не сдвинется. В течение всего дня будет облачно и лить проливной дождь, иногда вперемешку со снегом.

В течение суток ветер сменит два направления - восточное и северо-восточное. Скорость порывами будет достигать 9-15 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидают смесь из снега и воды и тающий снег. Видимость целый день будет ограничена до 1-5 километров.

Атмосферное давление будет сильно пониженным – 744-747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 95 до 99%. Магнитных бурь не ожидается, но возможны небольшие возмущения.

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Кроме того будет дуть сильный ветер.