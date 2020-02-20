23 февраля в Ростове-на-Дону: что подарить

Приближается 23 Февраля, а это значит, что все внимание будет приковано к сильному полу. Что подарить своим мужчинам? Вопрос, который обычно возникает за несколько дней до праздника. Хочется чего-то необычного, хочется удивить близкого человека.

Мужчины получают подарки от любимых, принимают теплые слова. Женщины, в свою очередь, наводят чистоту в доме, выбирают лучший наряд и суетливо носятся по торговым центрам в поисках подарков. Некоторые предпочитают более оригинальное поздравление, и вот тут начинается настоящий мозговой штурм.

Вариантов масса, даже если ваш бюджет ограничен. Большинство, конечно, идут по привычному пути: готовые наборы с шампунем, пеной для бритья и одеколоном. Некоторые стараются сделать подарок своими руками. Но не стоит забывать, что мужчины в основном предпочитают практичность.

Его работа связана с автомобилем? Он много времени проводит за рулем? Купите в машину полезные мелочи: салфетки, новую зарядку для телефона, диск с его любимой группой. Подумайте, что ему может понадобиться, если машина застрянет. Подарите крепкий буксировочный трос, аварийный треугольник или новую аптечку. За все вы отдадите не больше 2 000 рублей, а мужчина будет удивлен таким вниманием, ведь только он знает, насколько важно иметь все необходимое в собственной машине.

Мужчины погружены в работу, в собственные дела. На столах растут гималайские горы, в которых невозможно найти даже очень важные вещи. Многие не знают, где хранить документы или ценные предметы. Подарите ему небольшой сейф! Подобные хранилища стоят недорого (от 1 700 до 2 500 рублей), но зато ваш мужчина всегда будет знать, где лежит его страховой полис!

Подойдите к празднику творчески! Устройте небольшое представление на тему вашей первой встречи, в театральной игре расскажите историю ваших отношений. Можете привлечь на сцену дочку, маму или сестру. В этот день все женщины будут счастливы порадовать сильный пол.

Многое из того, что мы чувствуем, трудно передать. Еще труднее признаваться в своих чувствах, открываться даже любимому человеку. Напишите ему письмо. Напишите то, что давно хотели сказать лично. Можете сделать небольшую книжку из двух или трех листов в стиле открытки. Приклейте совместные фотографии, оставьте под ними комментарии, напомните ему, что вы чувствовали в эти моменты. Даже спустя много лет такой подарок будет напомнить ему о вас.

Можно пойти еще дальше. Сделайте карту с отметками, где вы были вместе и хорошо проводили время. Масштаб неважен. Это может быть город, область или целый мир.

Женщина - хранительница очага. Займитесь домом, создайте уют. Купите неоновую ленту (от 1 000 рублей) и приклейте на его рабочий стол. Торжественно вручите пульт, которым он сможет выбирать ее цвет. Теперь он - повелитель света!

Устройте спортивный праздник. Предложите мужчине показать свою силу. Пусть несколько раз присядет или отожмется перед тем, как получит свой подарок.

Может быть, День защитника Отечества - то самое время, когда ему пора узнать что-нибудь новое? Посадите в горшок необычное растение и вручите ему (от 200 рублей). Теперь он будет заботиться не только о вас.

Мужчины - вечные дети. Нет никаких сомнений, что масштабный конструктор (от 1 500 рублей) понравится не только тем, кто помладше. Пусть повозится с сыном или братом, пусть они вместе разберутся в деталях и порадуются результату.

Если мужчина холостой, у него могут быть проблемы с домашней уборкой. Закажите ему «жену на час» (от 2 000 рублей). Домработница наведет порядок: постирает одежду, погладит, помоет окна и приготовит поесть на несколько дней. 23 Февраля не время для домашних хлопот - освободите его от этого!

А, может быть, он хочет испытать яркие эмоции? Арендуйте для него автомобиль премиум-класса. За рулем роскошной машины он станет героем красивого фильма, а вы - его очаровательной спутницей. В Ростове-на-Дону такая услуга стоит недорого - от 5 000 рублей.

Подумайте об активном отдыхе. Подарите ему полет в аэротрубе, где он сможет ощутить свободное падание (800 рублей для одного). Можно организовать подводное плавание - пусть на несколько часов займется дайвингом (1 500 рублей).

23 Февраля - это праздник, когда нужно сделать приятное. Не просто «откупиться» безвкусным подарком, а помочь мужчине почувствовать себя особенным. И хотя он никогда не признается, это не повод опускать руки. Это повод использовать весь свой творческий потенциал и создать настоящий праздник! Ведь кто, если не вы, способны на это?

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