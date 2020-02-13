Глава администрации Ростова-на-Дону предложил легализовать стихийные рынки

В донской столице руководитель департамента экономики Ростова-на-Дону Полина Коростиева отчиталась перед главой администрации города Алексеем Логвиненко об основных результатах работы ведомства, достигнутых в течение прошедшего года.

Градоначальник отметил, что усилия департамента не прошли зря и городская экономика, в целом, показывает положительную динамику роста и развития. Однако он выразил мнение, что еще по целому ряду стратегических направлений властям нужно действовать значительно активнее и целенаправленнее, чем это было ранее.

Так, департамент экономики города должен не только вести инвесторов «за ручку», а предлагать им свои собственные идеи для реализации, уверен Алексей Логвиненко.

- Одно дело, когда бизнес сам находит нишу для вложения инвестий и приходит в город - это хорошо. Но есть и другой момент - я точно не вижу работы, когда департамент экономики сначала изучает какую-то социально-экономическую ситуацию в городе, а потом находит под нее инвестора. Никто лучше нас не может знать, что сейчас наиболее востребовано в Ростове в плане бизнеса, какие направления деловой активности самые рентабельные, какой у них срок окупаемости. Нужно научиться их грамотно предлагать потенциальным инвесторам. Сегодня по факту представители бизнеса сами проводят анализ рынка, придумывают коммерческую идею, берут кредитные средства и начинают реализовывать проект - и мы тут уже на подхвате. Но очень хотелось бы, чтобы какие-то конкретные предложения исходили и от городской администрации, - подчеркнул сити-менеджер.

Помимо этого, Алексей Логвиненко посетовал, что в донской столице так и не разработали вменяемую концепцию по развитию несанкционированной торговли. Градоначальник напомнил, что основной задачей департамента экономики является поддержание гармоничной экосистемы для стабильного развития бизнеса в Ростове, для чего нужно создавать условия, в которых одни предприниматели не мешают другим.

- Надеюсь, что в первом квартале 2020 года увижу эту концепцию. Департамент экономики должен понимать, что нужно делать так, чтобы один бизнес в городе не мешал другому. Необходимо их «разводить» по разным углам, чтобы не создавать ненужные точки концентрированности и напряжения. Когда мы сегодня не понимаем, кто принимает решение о том, в каком месте разрешить несанционированную торговлю, а где категорически ее запретить - это неправильно, - убежден глава горадминистрации.

По словам Алексея Логвиненко, для прояснения ситуации вполне можно прибегнуть к помощи экспертов, которые могут провести комплексный анализ рынка. Кроме того, дополнительно можно легализовать уже существующие в городе стихийные «точки».

- Когда мы говорим про торговлю овощами или фруктами в спальных районах города, то это, безусловно, востребованные товары. Давайте обратим внимание на те уже существующие торговые сети, которые до сих пор не узаконены. Те же стихийные рынки - именно их нужно легализовывать в первую очередь, а не плодить стационарные и никому не нужные ларьки, - решительно потребовал градоначальник.

В качестве еще одной темы, требующей особого внимания со стороны департамента экономики донской столицы, Алексей Логвиненко назвал вопрос по развитию государственно-частного партнерства, по его мнению, слабо проработанный профильным ведомством в прошлом году. Он напомнил, что единственный проект ГЧК, над которым работали городские чиновники – это строительство здания ЦГБ. Однако, губернатор Василий Голубев запретил отдавать все здание больницы в концессию.

- Насколько я понимаю, в прошлом году мы ни одного соглашения с концессией не заключили. Почему мы не привлекаем инвесторов и ничего им не предлагаем? У нас есть большое количество парков, например. Мы вообще готовы привлекать инвесторов, вступать с ними в партнерские взаимоотношения, или же нет? Если у вас по итогам года работа здесь нулевая, то и вся деятельность департамента ставится под большой вопрос, - резюмировал градоначальник, обращаясь к Полине Коростиевой.

В ответ чиновница пообещала Алексею Логвиненко усилить работу департамента в соответствии с высказанными главой городской администрации замечаниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: передача ЦГБ в частные руки отменяется

Пусть сначала пусть инвестор построит комплекс - такое условие поставили в правительстве Дона (подробности)

Алексей Логвиненко обозначил ближайшие перспективы развития Ростова-на-Дону

От возведения нового высотного здания ЦГБ до появления легкого метро (подробности)