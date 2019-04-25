2019-04-25T12:33:41+03:00
Общество

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: передача ЦГБ в частные руки отменяется

Сначала инвестор должен построить корпус
Александр СТЕПАНОВОльга ГОПАЛО
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Передачу ЦГБ в частные руки прокомментировал губернатор РО Василий Голубев.Передачу ЦГБ в частные руки прокомментировал губернатор РО Василий Голубев.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на вопросы депутатов по итогам своей работы в минувшем году. Один из них задал вопрос, касающийся возможной концессии Горбольницы имени Семашко в Ростове-на-Дону, по-прежнему именуемой в народе как ЦГБ.

- Изначально рассматривалась концессия всего комплекса, - высказался Василий Юрьевич. - Но мы приняли решение немного другое. Мы не будем сдавать больницу на этом этапе в концессию. Сначала пусть инвестор построит больницу, сделает ее на определенном уровне, а дальше будем разговаривать о следующем приеме. Такое решение принято. И я его впервые объявляю.

Больница явно требует ремонта. Фото: Ольга ГОПАЛО

Больница явно требует ремонта.Фото: Ольга ГОПАЛО

После чего глава региона продолжил:

- Я знаю намерения возможного будущего концессионера сделать хороший мощный медицинский комплекс. Я их позвал вчера и сказал: «Давай поступим так. Люди сомневаются». Поэтому мы пойдем по такому пути: вы строите объект и наша задача создать условия. Городские власти, областные структуры должны взять ноги в руки, сапоги на ноги и все сделать бегом, чтобы дать возможность снять от нас зависящие причины вначале реализации проекта. Состоится проект, будем договариваться дальше и тогда, например, увидим, что комплекс построен высокого уровня и вы подходите нам как партнеры. И тогда будет такая история: я все сделал, город принял и все идет по плану. Но план же не зависит от ухода конкретного человека (речь об уходе сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева), с его уходом жизнь ведь не заканчивается, мы движемся дальше.

Тема ЦГБ несколько недель была № 1 в донской столице. Фото: Ольга ГОПАЛО

Тема ЦГБ несколько недель была № 1 в донской столице.Фото: Ольга ГОПАЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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