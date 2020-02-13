2020-02-13T16:46:14+03:00
Общество

Победители конкурса «Мистер фитнес» получили призы от «Комсомольской правды» и наших партнеров

Награждение финалистов состоялось в пресс-центре редакции
Мария ШАБАНОВА
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"Комсомолка" и наш паретнер фитнес-клуб премиум класса A-Fitnes наградили победителей конкурса "Мистер фитнес""Комсомолка" и наш паретнер фитнес-клуб премиум класса A-Fitnes наградили победителей конкурса "Мистер фитнес"Фото: Мария ШАБАНОВА
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Участников конкурса «Мистер фитнес», набравших наибольшее количество баллов, чествовали в редакции «Комсомольской правды». Напомним, в соревновании мог поучаствовать каждый, кто регулярно занимается спортом и может похвастаться спортивными достижениями.

Привлекательные, позитивные и подтянутые спортсмены покорили сердца читателей, которые на протяжении нескольких месяцев поддерживали понравившихся конкурсантов и оставиляли восторженнын комментарии. Задача выбрать лучшего оказалась непростой, ведь все участники были достойны первого места. В итоге, в состязании самых спортивных победили Андрей Васильев, Валивший Локтионов, Александр Мазовка. Поздравляем!

Награждение финалисток состоялось в пресс-центре «Комсомольской правды». Партнерами конкурса стал фитнес-клуб премиум класса A-Fitnes

По итогам зрительного голосования, на третьем месте оказался Александр Мазовка, который с детства занимается спортом и не представляет своей жизни без него. Он не только активно тренируется, но еще и находит время для съемок в кино.

Александр Мазовка занял третье место по итогам читательского голосования Фото: Мария ШАБАНОВА

Александр Мазовка занял третье место по итогам читательского голосованияФото: Мария ШАБАНОВА

Второе место досталось 64-летнему Валерию Локтионову. Этот участник покорил читателей своим рвением к победе. Спорт помог ему восстановить физическую форму после серьезной травмы спины. Сейчас большая часть времени культуриста посвящена работой над съемками продолжения криминальной драмы «Девяностые».

Валерий Локтионов занял второе место по итогам голосования Фото: Мария ШАБАНОВА

Валерий Локтионов занял второе место по итогам голосованияФото: Мария ШАБАНОВА

Победителем конкурса «Мистер фитнес» оказался Андрей Васильев. Уже 10 лет он работает тренером в одном из ростовских фитнес-клубов. Лидер голосования всерьез увлекается бодибилдингом, шахматами и спортивной рыбалкой.

Андрей Васильев - бесспорный победитель конкурса "Мистер-фитнес" Фото: Мария ШАБАНОВА

Андрей Васильев - бесспорный победитель конкурса "Мистер-фитнес"Фото: Мария ШАБАНОВА

- Я рад тому, что принял участие в конкурсе «Мистер фитнес». Подобные конкурсы необходимы, чтобы люди на наглядном примере видели результаты, которых можно добиться помощью регулярных тренировок, - сказал победитель конкурса «Мистер фитнес» Андрей Васильев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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