Пасмурным и ветреным выдастся День всех влюбленных в Ростове

Во всем известный День Святого Валентина погода не побалует ростовчан весенним теплом. Целый день будет стоять пасмурная и ветреная погода. Но, будем надеяться, что это не испортит настроение влюбленным.

С утра температура воздуха будет держаться на отметках 0...-1. Но во второй половине дня слегка похолодает до -3. А к вечеру столбик термометра остановится на отметке -2 градусов. В течение всего дня погода будет облачной и временами возможен мелкий снег.

Ветер сегодня сменит четыре направления - юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 7-10 метров в секунду. Водителей сегодня ожидает гололедица, снежный налет и черный лед.. Видимость временами будет ограничена до 14 километров.

Сегодня атмосферное давление будет то пониженным, то повышенным 756-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 88 до 98%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

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Температура будет плюсовой.

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