2020-02-27T10:32:11+03:00
Общество

Ростовскому летчику Константину Ярошенко стало хуже в тюрьме в США

Российские дипломаты направили запрос об оказании ему медицинской помощи
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В США Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы. Фото: семейный архивВ США Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы. Фото: семейный архив
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Состояние здоровья 51-летнего летчика Константина Ярошенко за время пребывания в американской тюрьме значительно ухудшилось. Как сообщает посольство России в Вашингтоне на своей странице в Facebook, дипломаты направили властям Соединенных Штатов запрос об оказании Ярошенко медицинской помощи.

- Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Это является прямой обязанностью американских властей, - отмечено в сообщении.

Российские дипломаты планируют посетить осужденного летчика Константина Ярошенко в ближайшее время.

Родственники и друзья не видели Константина Ярошенко около девяти лет. За время отбывания наказания ростовский летчик практически полностью потерял зубы, у него отказывали ноги, были сильные боли в груди. Осужденный часто жаловался на общее ухудшение состояния.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", летчик был задержан в Либерии в 2010 году, а после передан США. Мужчину обвинили в контрабанде запрещенных наркотических веществ. Спустя год американский суд приговорил ростовского летчика к 20 годам лишения свободы. Свою вину осужденный не признал. Сам Константин Ярошенко, подавал ходатайство о выдаче его для отбывания наказания в России, что разрешается Конвенцией Совета Европы, но Москва получила от Вашингтона отказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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