2020-02-25T07:50:58+03:00
Общество

Дождь и шквалистый ветер: погода в Ростове на 25 февраля

Будет сильно понижена видимость на дорогах
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове резко усилится ветерВ Ростове резко усилится ветерФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростов семимильными шагами идет потепление. Сначала снег сменился дождем, а теперь теперь и температура на градуснике стала стремиться вверх. Всю идиллию пока портит только ураганный ветер, но к счастью, он не холодный.

В утренние часы в городе будет относительно тепло - +2...+3 градуса, днем температура поднимется еще выше - до +5...+6 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок 0...+3. В середине дня синоптики пообещали дождь, но он будет небольшим и кратковременным. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, а во второй будет уже ясно.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 8-20 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидает вода и немного снега, но уже после полудня дорога полностью высохнет. Видимость будет ограничена до 4-13 километров.

Атмосферное давление сегодня будет расти с невероятной скоростью - с 737 до 755 миллиметров ртутного столба. Этот стремительный рост незамедлительно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 46 до 90%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасмурно и дождливо: погода в Ростове на 21 февраля.

Произойдет усиление ветра.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ростовская пенсионерка с проблемами памяти ушла из дома и пропала
В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП с легковушкой
Вратарь ГК «Ростов-Дон» Анна Седойкина стала лучшей в матче с «Мецем»
«Ростов» обыграл «Краснодар» в Испании
Пожар в центре Ростова тушили 20 человек
Сильный ветер в Ростове спровоцирует подтопления
В центре Ростова фургон провалился в ливневку
Дом на Семашко, где обрушился балкон, признали аварийным
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о том, что из-за ветра могут начаться подтопления
Специальная авария: в Ростове мужчина пытался обмануть страховую компанию
В Новошахтинске мужчина списал со счета приятельницы крупную сумму денег
В Ростове-на-Дону балкон рухнул вместе с людьми
В Ростове-на-Дону бабушка живет на улице под пляжным зонтом
"Как в общественном туалете": Жители Таганрога жалуются на запах канализации в городе
Донские спасатели вытащили собаку из воды
Татьяна Котова без трусиков пожелала мужчинам уверенности и любви
В Ростовской области на руках врачей умер малыш, вдохнувший канцелярский гвоздик