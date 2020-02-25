Дождь и шквалистый ветер: погода в Ростове на 25 февраля

В Ростов семимильными шагами идет потепление. Сначала снег сменился дождем, а теперь теперь и температура на градуснике стала стремиться вверх. Всю идиллию пока портит только ураганный ветер, но к счастью, он не холодный.

В утренние часы в городе будет относительно тепло - +2...+3 градуса, днем температура поднимется еще выше - до +5...+6 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок 0...+3. В середине дня синоптики пообещали дождь, но он будет небольшим и кратковременным. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, а во второй будет уже ясно.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 8-20 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидает вода и немного снега, но уже после полудня дорога полностью высохнет. Видимость будет ограничена до 4-13 километров.

Атмосферное давление сегодня будет расти с невероятной скоростью - с 737 до 755 миллиметров ртутного столба. Этот стремительный рост незамедлительно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 46 до 90%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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