2020-02-26T07:38:00+03:00
Общество

Уставшие от холода ростовчане дождались потепления

Его принесет теплый ветер с юга
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростов пришло потеплениеВ Ростов пришло потеплениеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Жители донской столицы уже устали от холодов и мерзкой слякотной погоды. И вот, наконец, в Ростов пришло потепление. Столбик термометра потихоньку пополз вверх. А сказать "спасибо" за это необходимо теплому южному ветру.

В утренние часы в городе будет еще немного прохладно - 0...+4 градуса, днем температура поднимется еще выше - до +9...+11 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +6...+8. Облачность будет только с утра и немного вечером, в остальное время с неба будет ярко светить солнце. Осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и южное. Скорость его порывами будет достигать 8-13 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня с утра ожидает влажность и черный лед, но уже после полудня дорога полностью высохнет. Видимость на проезжей части ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня будет держаться в пределах нормы 750-754 миллиметра ртутного столба. Относительная важность воздуха будет колебаться от 48 до 86%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождь и шквалистый ветер: погода в Ростове на 25 февраля.

Будет сильно понижена видимость на дорогах.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
В Ростове обнаружили дом настоящей Золушки
В Ростове задержали наркодилера с крупной партией героина
Труп жительницы Красноярска обнаружили на трассе в Ростовской области
Пожилую женщину с рубцами на шее разыскивают в Ростовской области
В Ростове ураганный ветер повалил деревья
В Ростовской области школьник попал под колеса ВАЗа
В Новошахтинске полицейский ранил школьницу выстрелом из пистолета
Дмитрий Дибров вернется на работу уже к концу недели
В Ростовской области водитель сбил 9-летнего мальчика
«С мясом на 12 рублей дешевле, чем с икрой»: Статистики подсчитали, во сколько обойдутся блины в Ростовской области
«У Насти нет одного ушка»: Маленькой жительнице Таганрога пытаются вернуть слух
"Их все продали в Китай": ростовчанка возмутилась отсутствием медицинских масок в аптеках
«Бросалась на соперниц с когтями и кусала!»: Кошка по уши влюбилась в кенгуру из ростовского зоопарка
Уникальные для Юга России магистерские программы по психологии запустит ДГТУ
В Ростове назначили нового руководителя Управления культуры
ФК «Ростов» выпустил особенные билеты на матч с ЦСКА
Под куполом совсем не страшно. В ростовском цирке прошел мастер-класс по акробатике.
На Дону меньше, чем за месяц эвакуировали шесть тысяч авто
В Ростовской области только за выходные пострадали семь пешеходов
Жители взорвавшегося в Азове многоквартирного дома смогут вернуться в свои квартиры
В центре Ростова под колесами скончался 80-летний пенсионер
Губернатор Ростовской области посетил выставочную площадку ГК «Чистый город»
«В трусах в горох и с пакетом на голове!»: Звездный эксперт Лена Миро опозорила Анастасию Костенко
В Ростове-на-Дону в школе на девочку свалилось пианино
Жена Павла Мамаева рассказала о странной привычке