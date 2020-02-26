Уставшие от холода ростовчане дождались потепления

Жители донской столицы уже устали от холодов и мерзкой слякотной погоды. И вот, наконец, в Ростов пришло потепление. Столбик термометра потихоньку пополз вверх. А сказать "спасибо" за это необходимо теплому южному ветру.

В утренние часы в городе будет еще немного прохладно - 0...+4 градуса, днем температура поднимется еще выше - до +9...+11 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +6...+8. Облачность будет только с утра и немного вечером, в остальное время с неба будет ярко светить солнце. Осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и южное. Скорость его порывами будет достигать 8-13 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня с утра ожидает влажность и черный лед, но уже после полудня дорога полностью высохнет. Видимость на проезжей части ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня будет держаться в пределах нормы 750-754 миллиметра ртутного столба. Относительная важность воздуха будет колебаться от 48 до 86%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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Будет сильно понижена видимость на дорогах.

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