По-летнему тепло, но ветрено: погода в Ростове на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, в Ростове ожидается глобальное потепление. Столбик термометра будет стремиться к отметке в +20 градусов. Но поднимется сильный ветер, к счастью,не холодный.

В утренние часы в городе будет уже тепло - +3...+10 градусов, днем температура поднимется еще выше - до +16...+15 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +10...+12. Осадков в этот аномально теплый день не ожидается, возможна только облачность в середине дня, а так погода будет ясной и солнечной весь день.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и южное. Скорость его порывами будет достигать 6-15 метров в секунду. Для водителей ситуация на дорогах благоприятная - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничем ограничена не будет.

Атмосферное давление сегодня будет слегка пониженным - 747-749 миллиметров ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 44 до 64%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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Будет сильно понижена видимость на дорогах.

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