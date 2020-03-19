Четыре года со дня крушения "Боинга" в Ростове: вспоминаем обстоятельства и причину катастрофы

Сегодня - 19 марта исполняется ровно 4 года с момента ужасной трагедии - крушения самолета в Ростове-на-Дону. Тогда "Боинг", летевший из Дубая в донскую столицу, на скорости 600 км/ч врезался во взлетно-посадочную полосу уже бывшего аэропорта на улице Шолохова. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа - всего 62 человека.

Как это было

Все случилось в 2016 году. Рано утром - в 3:42 взлетная полоса старого аэропорта на улице Шолохова превратилась в настоящий ад. В нее на огромной скорости воткнулся Боинг B737-800. Несколько камер зафиксировали момент падения. На кадрах можно было увидеть только яркий "огонек", очертаниями напоминающий воздушное судно. Вот он пикирует с неба и врезается в землю. Затем следует взрыв и спустя мгновение все охватывает пламя.

На место срочно выехали все экстренные службы города. На полосе в радиусе нескольких десятков метров были раскиданы обломки и человеческие тела. Несколько дней сотни спасатели ликвидировали последствия катастрофы.

Причина катастрофы

Причину трагедии не могли установить вплоть до недавнего времени. В декабре 2019 года эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла по вине пилотов. В итоговых документах сказано - командир лайнера Аристос Сократус в критический момент впал в ступор и полностью утратил контроль над ситуацией — он перестал реагировать на верные подсказки второго пилота воздушного судна, судорожно пытавшегося «достучаться» до оцепеневшего начальника.

Из-за плохих погодных условий - ливня и сильного ветра самолет два часа кружил над городом. После первой попытки сесть, капитан решился на еще одну попытку, которая и стала роковой. Затем на расстоянии в 200 метров от земли скорость судна резко упала, самолет "клюнул носом" и начал падать. Спустя несколько минут он врезался во взлетно-посадочную полосу.

Хроника падения лайнера

Как сказано в официальных документах, катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании.

Сократус осознанно направил самолет в землю. Фото: МЧС и страница пилота в соцсети.

Компенсации родственникам

Трагедия затронула многих ростовчан, чьи родственники находились в самолете. Среди погибших были целые семьи с детьми, возвращающиеся домой с отдыха. На борту также находились главврач 2-й Областной больницы и депутат ЗС РО Игорь Пакус с супругой. Из 55 пассажиров большинство были жителями Ростовской области.

Родственникам погибших выплатили донское правительство выплатила по 1 миллиону рублей. По 200 тысяч направили муниципалитеты Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска и Азовского района.

Среди пассажиров были как россияне, так и иностранные граждане. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Перевозчик "FlyDubai" сообщила о выплатах на похороны — по 135 тысяч рублей. Только в 2017 году, спустя год после трагедии, авиакомпания направила еще 105 миллионов рублей родственникам погибших. Однако некоторые семьи отказались от выплат, посчитав их несправедливыми.

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